SAT GEOGRAFIJE

Francuske političare pitali da pronađu Iran na karti. Odgovori su, ma pogledajte sami

Piše Filip Sulimanec,
Foto: X/Screenshoot

Neki članovi Europskog parlamenta nisu mogli pronaći Iran na karti svijeta, zamijenivši tu republiku s Turskom i drugim bliskoistočnim zemljama, izvještava francuski list Le Parisien.

Početkom ožujka dopisnik kanala TMC za emisiju Quotidien proveo je anketu među zastupnicima Europskog parlamenta u Strasbourgu. Političarima je dao kartu svijeta na kojoj države nisu bile označene i zamolio ih da na njoj pronađu Iran.

Francuski ministar delegat za europske poslove pokazao je na Hormuški tjesnac, zastupnica Socijalističke stranke u Europskom parlamentu Emma Rafaowicz zamijenila je Iran s Bugarskom, a zastupnica stranke Renaissance Fabienne Keller zamijenila je tu republiku s Turskom.

Što se tiče zelene zastupnice u Europskom parlamentu Marie Toussaint, nakon dugog oklijevanja odabrala je Afganistan. David Cormand, također zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu, vjerovao je da je pronašao točan odgovor te je pokazao na Saudijsku Arabiju“, piše Le Parisien.

Manon Aubry, potpredsjednica stranke „Nepokorena Francuska“, točno je odgovorila na pitanje novinara. Kasnije je primijetila da bi pogreške bile smiješne kada Europski parlament ne bi morao donositi odluke u vezi s američkim vojnim akcijama protiv Irana.

