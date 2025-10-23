Obavijesti

Francuski general: Uskoro dolazi šok! Moramo se spremiti. Rusija ima samo jedan cilj

Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu: suprotstaviti se NATO-u. Rusija je zemlja koja bi mogla biti u iskušenju nastaviti rat na našem kontinentu, i to je odlučujući element za ono na što se pripremam, rekao je Fabien Mandon

Najviši francuski vojni zapovjednik naredio je svojim oružanim snagama da se pripreme za „šok” koji bi mogao doći od Rusije u narednim godinama, upozorivši da bi Moskva „mogla biti u iskušenju” proširiti svoj rat izvan Ukrajine, na teritorij NATO-a, TVP World.

Fabien Mandon, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, rekao je zastupnicima Odbora za obranu francuske Nacionalne skupštine u srijedu da će nadolazeći „šok” biti „svojevrstan test” za NATO, dodajući da on već postoji u „hibridnim oblicima”, ali bi mogao postati „nasilniji” u roku od tri do četiri godine.

„Pretpostaviti da je invazija na Ukrajinu 2022. bila posljednji napad i da se to više neće ponoviti na našem kontinentu znači ignorirati rizik s kojim se naše društvo suočava”, upozorio je Mandon, koji je na čelo vojske stupio u rujnu.

„Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu: suprotstaviti se NATO-u”, rekao je. „Rusija je zemlja koja bi mogla biti u iskušenju nastaviti rat na našem kontinentu, i to je odlučujući element za ono na što se pripremam.”

Rastuća zabrinutost

Mandon se pridružio sve većem broju visokih dužnosnika NATO-a i EU-a koji upozoravaju da bi ruska agresija na Ukrajinu, koja sada ulazi u svoju četvrtu zimu, mogla na kraju prijeći ukrajinske granice i proširiti se na teritorij NATO-a.

NOVE SANKCIJE OD ČETVRTKA Europska unija zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina
Europska unija zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina

Napetosti su osobito porasle posljednjih mjeseci nakon niza povreda zračnog prostora NATO-a dronovima i zrakoplovima povezanim s Rusijom, počevši od neviđenog upada više od 20 ruskih dronova u poljski zračni prostor prošlog mjeseca.

Nakon tih incidenata, NATO je pokrenuo Operaciju Istočni stražar (Eastern Sentry Operation) s ciljem jačanja obrane svog istočnog krila, koje ostaje najranjivije na moguću rusku eskalaciju.

Saveznici su se također dogovorili, na povijesnom summitu u lipnju, da će izdvajati pet posto BDP-a za obranu, što je značajno povećanje u odnosu na prethodno dogovoreni minimum od dva posto.

Iste je mjeseca glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, upozorio da bi Moskva mogla biti spremna pokrenuti napad na Savez unutar pet godina.

Percepcija slabe Europe

Mandon je nadalje rekao da Moskva ima „percepciju kolektivno slabe Europe”, što je dovelo do „gubitka zadrške u korištenju sile” s ruske strane.

Ipak, izrazio je nadu da će nedavni val ponovnog naoružavanja u EU-u djelovati kao prepreka ruskom ekspanzionizmu.

„Rusija nas ne može zastrašiti ako smo odlučni u obrani sebe samih”, rekao je Mandon.

