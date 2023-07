Francuski grad će pomoću DNK testa identificirati vlasnike pasa koji ne čiste izmet životinja

Gradu Béziersu na jugu Francuske dosadili su vlasnici pasa koji ne čiste izmet svojih životinja na javnim površinama te gradska vlast želi ubuduće DNK analizom ući u trag prijestupnicima.

Od ovog tjedna novi pravilnik nalaže vlasnicima pasa u centru grada izradu genetske putovnice za svoje četveronožne ljubimce.

Gomile ostavljene iza njih na kolniku mogu se zatim analizirati i identificirati krivca.

Nakon razdoblja odgode od tri mjeseca, svatko tko šeta psa bez genetske propusnice morat će platiti 38 eura, a platit će i kaznu od 122 eura ako ne ukloni pseći izmet.

U početku će se postupak testirati dvije godine.

"Ne mogu više podnijeti svu ovu kakicu. Samo u centru grada svaki mjesec uklonimo više od 1000. Morate uvesti sankcije da bi se ljudi ponašali korektno," rekao je gradonačelnik Béziersa Robert Ménard za France Info.

Ménard je rekao da će općina svim vlasnicima pasa ponuditi besplatno testiranje pseće sline, što je neophodno za genetsku putovnicu. Dodao je da se to može učiniti i kod veterinara.

U drugim zemljama općine koje se muče zbog psećeg izmeta također su razmotrile DNK analizu kako bi identificirale vlasnike koji ne vode računa o izmetu koji njihove životinje ostavljaju u javnom prostoru.

U Njemačkoj, grad Weilerswist zapadno od Bonna, najavio je taj korak prošlog ljeta. Izmet je problem na ulicama, igralištima iu parkovima. No, za takav postupak prvo bi se morala stvoriti pravna osnova. Prema riječima glasnogovornice Weilerswista, to bi zahtijevalo amandman na državni zakon o psima. Do sada ništa nije učinjeno.