ŠOKANTAN SLUČAJ

Francuski par ostavio djecu usred šume u Portugalu! Djecu su našli uplakanu i gladnu...

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: canva, ilustracija

Djeci su, navodno, prije napuštanja bile povezane oči, a roditelji su im rekli da traže igračke u šumi. Kada su skinuli poveze, roditelja više nije bilo.

Dvoje male djece iz Francuske, starih pet i tri godine, pronašli su lokalci uz cestu na jugu Portugala nakon što su ih, prema navodima policije, roditelji ostavili u šumskom području tijekom odmora.

Kako piše njemački Heute, djeca su u utorak navečer pronađena uplakana uz cestu između mjesta Alcácer do Sal i Comporta, nekoliko desetaka kilometara južno od Lisabona. Temperature su u tom trenutku dosezale gotovo 30 stupnjeva Celzija.

Prema pisanju portugalskih medija, dječak i djevojčica imali su sa sobom tek male ruksake s nešto odjeće, dvije boce vode i nekoliko komada voća. Djeci su, navodno, prije napuštanja bile povezane oči, a roditelji su im rekli da traže igračke u šumi. Kada su skinuli poveze, roditelja više nije bilo

Djeca je pronašao vozač koji je primijetio kako plaču uz rub ceste te odmah zaustavio automobil. Budući da su govorili francuski, stariji dječak uspio mu je objasniti da su ih majka i očuh ostavili same.

Muškarac ih je potom odveo u pekarnicu svoje obitelji i obavijestio policiju. Djeca su prevezena u bolnicu gdje su pregledana, a portugalske vlasti navode kako su, unatoč traumatičnom iskustvu, dobrog zdravstvenog stanja.

Istragom je potvrđeno da su djeca francuski državljani. Zanimljivo, roditelji nisu prijavili njihov nestanak. Portugalske vlasti navodno su već identificirale majku i očuha, no zasad nije poznato jesu li pronađeni i privedeni.

