ljuti zbog sporazuma

Francuski poljoprivrednici stigli s traktorima na prosvjed u centar Pariza: 'Napušteni smo'

Piše HINA.,
Francuski poljoprivrednici stigli s traktorima na prosvjed u centar Pariza: 'Napušteni smo'
Foto: Sarah Meyssonnier

Francuski poljoprivrednici blokirali su u četvrtak lokacije u Parizu u znak prosvjeda protiv sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma koji će Europska unija potpisati s južnoameričkim zemljama i drugih lokalnih problema

Poljoprivrednici iz sindikata Coordination Rurale pozvali su na prosvjede u Parizu ljuti zbog sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije i južnoameričkog bloka Mercosur, za koji se boje da bi mogao preplaviti zemlju jeftinim uvozom hrane, te zbognačina na koji se vlada nosi s bolešću stoke.

"Između ogorčenja i očaja smo. Osjećamo se napuštenima, kao s Mercosurom. Napušteni smo u korist svemirskog broda, Airbusa ili automobila", rekao je za Reuters Stephane Pelletier, zamjenik predsjednika sindikata u Vienneu, u središnjoj Francuskoj.

Protest against the government's handling of the EU-Mercosur free trade agreement and the handling of the lumpy skin disease outbreak, in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier

Prosvjed dolazi nekoliko dana nakon što je Europska komisija predložila da se poljoprivrednicima stavi na raspolaganje 45 milijardi eura sredstava EU-a i pristala smanjiti uvozne carine na neka gnojiva u pokušaju da pridobije zemlje koje oklijevaju u svojoj podršci Mercosuru.

Sporazum podržavaju zemlje poput Njemačke i Španjolske, a čini se da je Komisija dobila podršku Italije, što znači da bi imala glasove potrebne za odobrenje trgovinskog sporazuma sa ili bez francuske podrške.

Glasovanje o sporazumu očekuje se u petak.

Poljoprivrednici također zahtijevaju prekid klanja krava zbog niza slučajeva visoko zarazne virusne bolesti kvrgave kože, koje smatraju pretjeranima i umjesto toga zalažu se za cijepljenje.

Protest against the government's handling of the EU-Mercosur free trade agreement and the handling of the lumpy skin disease outbreak, in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier

Deseci traktora parkirani su na obali Seine ispod Eiffelovog tornja i blokiraju neke prilaze centru grada iz Peripheriquea, poput Porte d'Auteuila.

Uspjeli su stići do centra grada iako je francuska policija uvela strogu zabranu.

