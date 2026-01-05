Upravo osudili deset ljudi u Parizu: Pisali da je Briggite Macron rođena kao muško

Pariški sud proglasio je krivima deset osoba za internetsko zlostavljanje prve dame Francuske, Brigitte Macron. Optuženici su osuđeni zbog širenja lažnih i zlonamjernih tvrdnji o njezinom spolu i seksualnosti, uključujući i bizarnu teoriju zavjere da je rođena kao muškarac.

Sud je u ponedjeljak izrekao presude koje se kreću od obveznog pohađanja tečaja o svijesti o internetskom zlostavljanju pa sve do uvjetnih zatvorskih kazni u trajanju do osam mjeseci. Osuđenici, osam muškaraca i dvije žene u dobi od 41 do 65 godina, proglašeni su krivima za objavljivanje "brojnih zlonamjernih komentara" koji su, prema ocjeni suda, bili "posebno ponižavajući, uvredljivi i zlonamjerni".

Optužbe za pedofiliju i uvrede

Osim lažnih tvrdnji o transrodnosti, optuženici su u svojim objavama ciljali i na razliku od 24 godine između Brigitte i njezinog supruga, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, povezujući je s pedofilijom. Par se upoznao dok je on bio srednjoškolac, a ona njegova profesorica, no njihova veza započela je godinama kasnije. Vjenčali su se 2007. godine. Neke od spornih objava na društvenim mrežama pregledane su desetcima tisuća puta, uzrokujući golemu štetu ugledu prve dame i njezine obitelji.

Teorija zavjere, prema kojoj je Brigitte Macron rođena pod imenom Jean-Michel Trogneux, što je zapravo ime njezinog brata, godinama kruži internetskim krugovima krajnje desnice. Smatra se da je jedna od ključnih osoba u širenju ove dezinformacije Delphine Jegousse (51), poznata kao Amandine Roy, koja se predstavlja kao medij i autorica. Nakon što je 2021. godine na svom YouTube kanalu objavila četverosatni video na tu temu, glasine su dobile novi zamah. Osuđena je na šestomjesečnu uvjetnu zatvorsku kaznu. Najstrožu kaznu od osam mjeseci uvjetno dobio je Aurélien Poirson-Atlan (41), poznat na društvenim mrežama kao Zoé Sagan, čiji je račun na platformi X suspendiran još 2024. godine.

Nekolicina optuženih, među kojima su bili i jedan izabrani dužnosnik, učitelj i informatičar, na sudu su se branili tvrdnjama da su njihovi komentari bili zamišljeni kao "humor ili satira" te da ne razumiju zašto su uopće procesuirani.

"Život joj se pretvorio u pakao"

Brigitte Macron nije prisustvovala suđenju, no uoči presude je za francusku televiziju TF1 izjavila kako je pokrenula pravni postupak kako bi "postavila primjer" u borbi protiv zlostavljanja.

Njezina kći, Tiphaine Auzière, svjedočila je na sudu o tome kako se život njezine majke "pogoršao" otkako se internetsko uznemiravanje pojačalo. Naglasila je da je utjecaj zlostavljanja pogodio cijelu obitelj, uključujući i unuke prve dame.

​- Ona ne može ignorirati užasne stvari koje se o njoj govore - rekla je Auzière pred sudom.

Ova presuda predstavlja važnu pobjedu za obitelj Macron, koja vodi pravnu bitku protiv dezinformacija i na američkom tlu. U Sjedinjenim Državama pokrenuli su tužbu za klevetu protiv konzervativne influencerice i podcasterice Candace Owens, koja je također promovirala lažne tvrdnje o spolu Brigitte Macron među svojom brojnom publikom.

Slučaj Brigitte Macron podsjeća na slične napade i seksističke teorije zavjere kojima su bile izložene i druge istaknute žene u javnom životu, poput bivše prve dame SAD-a Michelle Obame. Presuda u Parizu stoga se smatra važnim presedanom koji bi mogao utjecati na buduće slučajeve internetske klevete i zlostavljanja, ne samo u Francuskoj već i šire.