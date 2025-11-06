Francuski veleposlanik oprostio se od Jean-Michela: 'Zatražili smo suradnju i sa Srbijom'

S početkom u 13 sati, počeo je pogreb branitelja Jean-Michela Nicoliera na vukovarskom Memorijalnom groblju. Njegovi ostaci pronađeni su nakon 34 godine te će francuski heroj konačno imati dostojanstveni pogreb.

Francuski veleposlanik Fabien Fieschi otkrio je da se pravna bitka za Nicoliera nastavlja – u samoj Francuskoj

Veleposlanik Fieschi potvrdio je okupljenima da je obitelj Jean-Michela Nicoliera prije nekoliko godina pokrenula sudski proces u Francuskoj. Taj je proces rezultirao imenovanjem neovisne sutkinje koja je zadužena isključivo za ovaj slučaj, što svjedoči o ozbiljnosti s kojom francusko pravosuđe pristupa zločinu na Ovčari.

Istraga nije ostala samo unutar francuskih granica. Veleposlanik je otkrio detalje intenzivne suradnje francuske i hrvatske policije i pravosuđa.

- Istražitelji i pripadnici francuske policije boravili su u Hrvatskoj u rujnu, a vratili su se ponovno nakon što je tijelo pronađeno i identificirano kako bi surađivali s hrvatskim pravosudnim sustavom i prikupili sve elemente koje je hrvatska strana pronašla - pojasnio je Fieschi.

Posebno je istaknuo kvalitetu te suradnje.

- Izravno od njih znam da je suradnja s hrvatskim pravosuđem i cjelokupnom hrvatskom administracijom bila izvrsna. Sve je podijeljeno i oni će sada sve dokaze odnijeti sutkinji u Francusku.

Ovi dokazi, prikupljeni na mjestu pronalaska tijela, sada postaju ključni dio francuskog sudskog spisa i mogli bi otvoriti nova poglavlja u procesuiranju odgovornih za zločin.

Slučaj ima i treću, nezaobilaznu stranu. Na pitanje o suradnji sa Srbijom, veleposlanik Fieschi bio je oprezniji, no potvrdio je da francuska sutkinja nije zanemarila tu ključnu kariku u lancu odgovornosti.

- Mogu vam samo reći da je sutkinja već uputila nekoliko zahtjeva za suradnju vlastima u Srbiji - kazao je, dodavši kako ne može prejudicirati buduće korake. "Ona je neovisna i sama će odlučiti kako će dalje postupati.

