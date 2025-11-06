Obavijesti

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Ministar Medved: Dragovoljac i branitelj Nicolier Vukovaru i Hrvatskoj podario srce i život

Piše HINA,
Zagreb: Obilježavanje 35. godišnjice ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrovi i 18. obljetnice 1. mehanizirane bojne Tigrovi | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na pogreb hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera danas na vukovarskom Memorijalnom groblju, u ime Vlade RH prisustvuju potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u četvrtak u Vukovaru, uoči posljednjeg ispraćaja Jean-Michela Nicoliera, da je francuski dragovoljac i hrvatski branitelj, kojeg su srpski agresori ubili na Ovčari 1991., Hrvatskoj podario srce i život te dao nemjerljiv doprinos obrani Vukovara i Domovine. Na pogreb hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera danas na vukovarskom Memorijalnom groblju, u ime Vlade RH prisustvuju potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić.  

"Danas ovdje, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, ispraćamo posmrtne ostatke Jean-Michela Nicoliera, hrvatskog branitelja, dragovoljca, čovjeka koji je došao iz Francuske i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj. Nije rođen u Hrvatskoj, ali svoje je srce i svoj život podario Hrvatskoj", istaknuo je u izjavi potpredsjednik Vlade  ministar Medved.

Dodao je da je Nicolier, iako ranjen i s mogućnošću napuštanja opkoljenog grada, ostao s ranjenicima i djelatnicima vukovarske ratne bolnice te dijelio njihovu sudbinu do posljednjeg trenutka.

"Brutalno je mučen i ubijen na Ovčari. 'Hrvatska i Vukovar su moj izbor, u dobru i u zlu', njegove su riječi koje su i danas duboko prisutne u hrvatskom narodu", podsjetio je ministar Medved.

FOTO Posljednji ispraćaj heroja Vukovara Nicoliera: Ljudi stižu iz cijele Hrvatske. Grad je pun...

Nakon 34 godine traganja posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera pronađeni su u masovnoj grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem su nakon pada Vukovara u studenom 1991. Jugoslavenska vojska i srpske paravojne postrojbe zatočile brojne druge branitelje odvedene iz bolnice. 

"U kolektivnom pamćenju hrvatskog naroda zauvijek će ostati činjenica da je čovjek iz mirnog i sigurnog života u Francuskoj došao u Hrvatsku, dao nemjerljiv doprinos u obrani Vukovara i život podario za slobodu koju danas imamo", rekao je Medved,

Naglasio je kako zahvalnost za njihovu žrtvu pripada i svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote.

Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavit će s intenzivnim traganjima za nestalima iz Domovinskog rata, ulagati u opremu i stručne kadrove te jačati međuresornu suradnju državnih tijela, dodao je Medved.

No, naglasio je, suradnja Srbije u pronalasku nestalih i dalje u potpunosti izostaje.

Zlatko Dalić i Thompson stigli su na sprovod Jean Michela

"Zato danas još jednom upućujem poziv Srbiji i svima koji imaju bilo kakva saznanja da ih s povjerenjem podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja i nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj", poručio je potpredsjednik Vlade RH Medved.

U ime Vlade Republike Hrvatske, ministar Medved je Jean-Michelu Nicolieru izrazio posljednju počast i zahvalnost za doprinos obrani Hrvatske i žrtvu podnesenu za njezinu slobodu i samostalnost.

Premijer Andrej Plenković ranije danas na sjednici Vlade RH istaknuo je da je  "Nicolier svojom žrtvom postao simbol hrabrosti, solidarnost i ljubavi prema Hrvatskoj. Bit će pokopan sa svim počastima, zahvaljujemo njegovoj majci na strpljenju, kao i svim drugim majkama nestalih i ubijenih hrvatskih branitelja", rekao je Plenković.

