Francuskoj stiže novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva, prijete požari

"Intenzivna vrućina zahvatit će veliki dio zemlje u utorak 28. srpnja, s vrhuncem intenziteta u srijedu, 29. srpnja", napisala je meteorološka služba u priopćenju. U srijedu će "temperature nastaviti rasti, s intenzivnim toplinskim valom u velikom dijelu zapadne Francuske. Očekuje se da će temperature doseći 38 stupnjeva Celzija u Parizu i Toursu, 36 stupnjeva u Lyonu i Grenobleu, a 40 stupnjeva Celzija bit će na jugozapadu", na području koje se bori s požarima, u Girondeu i Landesu.

Za četvrtak Meteo-France predviđa da će se toplinski val pomaknuti prema istoku, "ali će temperature bez obzira na to ostati visoke čitav tjedan".

Koliko će trajati ovaj toplinski val tek se treba utvrditi.

Radi se o četvrtoj epizodi vrućina ovo ljeto, i 54. toplinskom valu na nacionalnoj razini od 1947.

Toplinski val definira se kao razdoblje neuobičajeno visokih temperatura koje traje nekoliko dana.