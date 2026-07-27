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Paklene vrućine

Francuskoj stiže novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva, prijete požari

Piše HINA,
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Francuskoj stiže novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva, prijete požari
Foto: Abdul Saboor
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Francusku će od utorka pogoditi "novi toplinski val", a visoke temperature ometat će napore u gašenju požara, objavio je u ponedjeljak Meteo-France

"Intenzivna vrućina zahvatit će veliki dio zemlje u utorak 28. srpnja, s vrhuncem intenziteta u srijedu, 29. srpnja", napisala je meteorološka služba u priopćenju. U srijedu će "temperature nastaviti rasti, s intenzivnim toplinskim valom u velikom dijelu zapadne Francuske. Očekuje se da će temperature doseći 38 stupnjeva Celzija u Parizu i Toursu, 36 stupnjeva u Lyonu i Grenobleu, a 40 stupnjeva Celzija bit će na jugozapadu", na području koje se bori s požarima, u Girondeu i Landesu.

Za četvrtak Meteo-France predviđa da će se toplinski val pomaknuti prema istoku, "ali će temperature bez obzira na to ostati visoke čitav tjedan".

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Koliko će trajati ovaj toplinski val tek se treba utvrditi.

Radi se o četvrtoj epizodi vrućina ovo ljeto, i 54. toplinskom valu na nacionalnoj razini od 1947.

Toplinski val definira se kao razdoblje neuobičajeno visokih temperatura koje traje nekoliko dana.

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