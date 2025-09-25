Obavijesti

News

Komentari 0
BESKAMATNI KREDIT UKRAJINI

Njemački kancelar: 'Zamrznutu rusku imovinu u Europi treba iskoristiti za pomoć Ukrajini'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemački kancelar: 'Zamrznutu rusku imovinu u Europi treba iskoristiti za pomoć Ukrajini'
Foto: Martin Schutt/DPA

Merz je istodobno naglasio kako se protivi zaplijeni ruske imovine zbog toga što bi se to kosilo s međunarodnim pravom

Njemački kancelar Friedrich Merz založio se za to da se zamrznuta ruska imovina u Europi iskoristi za stjecanje sredstava za obranu Ukrajine, javlja dnevnik Financial Times u četvrtak.

- Europska unija bi Ukrajini mogla dati beskamatni kredit u visini od 140 milijardi eura, a kao jamstvo bi poslužila zamrznuta ruska imovina u Europi - napisao je njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) u gostujućem članku za Financial Times.

Ukrajina bi, kako je rekao Merz, kredit vratila tek kada ju Rusija obešteti za štete nastale u ratu.

MERZ UPOZORIO EUROPU Njemački kancelar: 'Putin već dugo testira granice. Sabotira, špijunira, ubija i uznemirava!'
Njemački kancelar: 'Putin već dugo testira granice. Sabotira, špijunira, ubija i uznemirava!'

Tako bi EU pomoć Ukrajini financirala kreditom a ne sredstvima iz nacionalnih proračuna kao do sada a kao polog bi poslužila sredstva Ruske središnje banke koja su blokirana u Belgiji. 

Merz je istodobno naglasio kako se protivi zaplijeni ruske imovine zbog toga što bi se to kosilo s međunarodnim pravom. 

Merz je rekao kako je vrijeme da se Rusija prisili za pregovarački stol.

OBJAVIO RAT ANTISEMITIZMU VIDEO Njemački kancelar jedva je zadržavao suze na otvaranju sinagoge: 'Sram me zbog ovog'
VIDEO Njemački kancelar jedva je zadržavao suze na otvaranju sinagoge: 'Sram me zbog ovog'

- Nama je potreban novi impuls kako bi prekinuli rusku kalkulaciju... Za to je potrebna hrabrost i samopouzdanje ali to je nužno kako ne bismo, kao do sada, samo reagirali na Putinovu agendu - rekao je Merz.

On je rekao da će o ovoj temi razgovarati s kolegama iz Europske unije na predstojećem samitu u Kopenhagenu.

Predsjednica Europske komisije - i Merzova stranačka kolegica - Ursula von der Leyen je prije dva tjedna također rekla kako treba pronaći načina da se zamrznuta ruska imovina u Europi upotrijebi za učinkovitiju obranu Ukrajine od ruske agresije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025