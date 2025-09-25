Njemački kancelar: 'Zamrznutu rusku imovinu u Europi treba iskoristiti za pomoć Ukrajini'

Njemački kancelar Friedrich Merz založio se za to da se zamrznuta ruska imovina u Europi iskoristi za stjecanje sredstava za obranu Ukrajine, javlja dnevnik Financial Times u četvrtak.

- Europska unija bi Ukrajini mogla dati beskamatni kredit u visini od 140 milijardi eura, a kao jamstvo bi poslužila zamrznuta ruska imovina u Europi - napisao je njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) u gostujućem članku za Financial Times.

Ukrajina bi, kako je rekao Merz, kredit vratila tek kada ju Rusija obešteti za štete nastale u ratu.

Tako bi EU pomoć Ukrajini financirala kreditom a ne sredstvima iz nacionalnih proračuna kao do sada a kao polog bi poslužila sredstva Ruske središnje banke koja su blokirana u Belgiji.

Merz je istodobno naglasio kako se protivi zaplijeni ruske imovine zbog toga što bi se to kosilo s međunarodnim pravom.

Merz je rekao kako je vrijeme da se Rusija prisili za pregovarački stol.

- Nama je potreban novi impuls kako bi prekinuli rusku kalkulaciju... Za to je potrebna hrabrost i samopouzdanje ali to je nužno kako ne bismo, kao do sada, samo reagirali na Putinovu agendu - rekao je Merz.

On je rekao da će o ovoj temi razgovarati s kolegama iz Europske unije na predstojećem samitu u Kopenhagenu.

Predsjednica Europske komisije - i Merzova stranačka kolegica - Ursula von der Leyen je prije dva tjedna također rekla kako treba pronaći načina da se zamrznuta ruska imovina u Europi upotrijebi za učinkovitiju obranu Ukrajine od ruske agresije.