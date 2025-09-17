Obavijesti

News

Komentari 0
MERZ UPOZORIO EUROPU

Njemački kancelar: 'Putin već dugo testira granice. Sabotira, špijunira, ubija i uznemirava!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemački kancelar: 'Putin već dugo testira granice. Sabotira, špijunira, ubija i uznemirava!'
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP

Putin također želi destabilizirati njemačko društvo, upozorio je kancelar. "Nećemo dopustiti da se to dogodi", naglasio je Merz

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je upozorio Europu neka ne dopusti Rusiji da određuje uvjete mirovnog sporazuma u Ukrajini jer bi to samo ojačalo predsjednika Vladimira Putina "u traženju sljedeće mete". 

- Putin već dugo testira granice. On sabotira, špijunira, ubija, pokušava uznemiriti ljude - rekao je Merz u parlamentu obraćajući se zastupnicima u sklopu proračunskog tjedna.

RAT SE NASTAVLJA Rusi zasuli Ukrajinu dronovima i raketama. Na vježbama testirali i raketu koje je Putin hvalio...
Rusi zasuli Ukrajinu dronovima i raketama. Na vježbama testirali i raketu koje je Putin hvalio...

Merz je rekao da je to bilo očito u Poljskoj prošli tjedan, kada su ruski dronovi narušili zračni prostor zemlje i prvi put su oboreni iznad njezina teritorija. Putin također želi destabilizirati njemačko društvo, upozorio je kancelar. "Nećemo dopustiti da se to dogodi", naglasio je Merz, dodajući da Njemačka upravo iz tog razloga jača svoju otpornost i obrambene sposobnosti.

TENZIJE NA ISTOKU Stručnjak za 24sata: Moguće je širenje rata. Putina i Rusiju jedna stvar užasno živcira
Stručnjak za 24sata: Moguće je širenje rata. Putina i Rusiju jedna stvar užasno živcira

- Moramo odvratiti naše protivnike od daljnje agresije i istodobno povezati saveznike i partnere - rekao je.

Njemačka je jedna od zemalja koje su najjače podržale Ukrajinu nakon ruske invazije 2022. godine. Prema riječima ministra obrane Borisa Pistoriusa prošlog tjedna, zemlja je od tada nadmašila SAD i sada je najveći dobavljač vojne pomoći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025