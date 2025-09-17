Njemački kancelar: 'Putin već dugo testira granice. Sabotira, špijunira, ubija i uznemirava!'

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je upozorio Europu neka ne dopusti Rusiji da određuje uvjete mirovnog sporazuma u Ukrajini jer bi to samo ojačalo predsjednika Vladimira Putina "u traženju sljedeće mete".

- Putin već dugo testira granice. On sabotira, špijunira, ubija, pokušava uznemiriti ljude - rekao je Merz u parlamentu obraćajući se zastupnicima u sklopu proračunskog tjedna.

Merz je rekao da je to bilo očito u Poljskoj prošli tjedan, kada su ruski dronovi narušili zračni prostor zemlje i prvi put su oboreni iznad njezina teritorija. Putin također želi destabilizirati njemačko društvo, upozorio je kancelar. "Nećemo dopustiti da se to dogodi", naglasio je Merz, dodajući da Njemačka upravo iz tog razloga jača svoju otpornost i obrambene sposobnosti.

- Moramo odvratiti naše protivnike od daljnje agresije i istodobno povezati saveznike i partnere - rekao je.

Njemačka je jedna od zemalja koje su najjače podržale Ukrajinu nakon ruske invazije 2022. godine. Prema riječima ministra obrane Borisa Pistoriusa prošlog tjedna, zemlja je od tada nadmašila SAD i sada je najveći dobavljač vojne pomoći.