Frizirala je slavne kad su joj korona i potres zatvorili salon

Jedna od najpoznatijih i najuspješnijih frizerki u Zagrebu Teuta Mesaroš (36), kojoj se slavne dame beskompromisno prepuštaju, za 24sata ispričala je kako se ona nosi sa zatvaranjem salona nakon desetljeća rada, 13 obitelji o kojima brine, pandemijom i potresom. Sama zarađuje od 15 godine otkako je prvi puta bila na praksi, a danas joj država za radnike daje minimalac zbog korone.

Kao i većina ljudi u početku je mislila da je korona virus nešto što se događa samo Kinezima.

- Prvo smo mislili da je to 'samo u Kini', onda smo na prva upozorenja odmahivali glavom (a i vijesti o 'malo jačoj prehladi' nisu pomogle da shvatimo ozbiljnost u tako ranoj fazi), da bi u trenutku kada su je proglasili pandemijom ipak shvatili da je stvar ozbiljna. Tada je počela moja briga oko zaposlenih. U tom trenu nisam razmišljala o poslovanju, važnije mi je bilo zdravlje svih u salonu. Da li sam koronu dočekala spremna ili nespremna ne znam, samo sam htjela da svi moji budu sigurni dok rade – priča nam Teuta. Njezin salon jedan od najpoznatijih u gradu u kojem su kosu njegovale mnoge poznate dame od Ive Balaban, Ljupke Gojić, Nine Badrić, Ivane Omazić, Mirele Srne, Helene Šopar, Izabele Kovačić... Nije tajna da ondje dolaze mahom ljudi dobrog imovinskog statusa, koji redovno početke godine provode na skijalištima diljem Europe, a potom se vraćaju Teuti da popravi što je snijeg zamrsio. U doba korone ovakvi klijenti su za frizere bili velika potencijalna opasnost.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pa baš iz tog razloga što znam koliko naši klijenti putuju sam se i zabrinula. Sezona skijanja je još uvijek u tom trenutku bila aktualna. A najviše me preplašilo to što zaraženi nemaju vidljive simptome i što inkubacija traje poprilično dugo. Ozbiljno smo shvatili situaciju, podigli smo higijenu na najviši mogući nivo prema uputama stručnjaka – na svaki ćošak smo postavili dezinfekcijska sredstva za klijente, trudili se da sve u salonu dezinficiramo prije i nakon upotrebe, zaposleni su imali maske, poštivali smo razmak između klijenata, a i dvoje zaposlenika koji su zbog određenog razloga spadali u rizičnu skupinu oni su mogli ostati doma – opisuje Teuta kako je salon izgledao u zadnjim radnim danima.

No unatoč velikom oprezu, strah od nemilosrdnog virusa koji bi mogao koštati zdravlja njezine djelatnike je ipak nadjačao brigu za poslovanjem.

- Mi smo zatvorili salon dva dana prije nego je stožer donio tu odluku o nacionalnom zatvaranju uslužnih djelatnosti. Prije no što sam se na to odlučila, mučila su me dva faktora paralelno, kao, vjerujem i većinu vlasnika poslova u kojima su njihovi zaposlenici izloženi virusu zbog bliskih kontakata s kupcima. Pratila sam razvoj situacije, vjerovala nacionalnom stožeru… no, pritisak odgovornosti koju imam za 13 obitelji mi je bio ipak prevelik – kaže nam Teuta. Nema iluzije da će se nakon korone posao brzo vratiti u normalu.

Opisuje nam i kako ona doživljava vladine mjere za pomoć privatnicima.

- Mislim da 'normalno' poslovanje velika većina poduzetnika može prekrižiti jer kriza koja dolazi bit će snažna, a jedina pogodnost koju država nudi u ovom trenutku je isplata minimalne plaće radnicima i nova zaduživanja unaprijed. Mislim da nam odgoda plaćanja poreza i doprinosa državi sigurno nikako ne pomaže, jer jednom kada opet pokrenemo poslovanje, trebat će neko vrijeme da ga postavimo na noge uopće, a kamoli da ga dovedemo na stanje od prije korone i da zadržimo isti broj zaposlenih. Ako u ovom periodu ne ostvarujemo kakvu takvu dobit, kad krenemo vraćati 'dugove' državi, opet ćemo se morati zadužiti. Trebaju nam konkretnije mjere, otpis svih davanja i doprinosa u periodu kada ne radimo jer ne smijemo i ne možemo. Jedino tako ćemo možda spasiti radna mjesta – pojasnila je Teuta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do sada nikoga nije otpustila, no kaže, ako država neće imati konkretnih mjera, bit će prisiljena dijeliti otkaze.

- Neću moći sve to plaćati, posao mora svaki dan ići da bi mogla sve to 'pokriti'. Ne znam koliko poslova je moguće držati zamrznutima, pogotovo u našoj zemlji gdje su porezi ionako tako jako veliki. Stvoriti zalihe iznimno je teško u takvim uvjetima astronomskih davanja, ili ako želimo ulagati u posao što je prirodan proces poduzetnika i obrtnika. 'Posao' i dobit čine prvenstveno potrošači i klijenti – bez njih nema ničega. – dodala je.

Salon, a i stan u kojem živi s dvoje maloljetne djece i mužem, nalaze se u centru Zagreba koji je najviše nastradao u nedavnom potresu kakav nismo doživjeli u zadnjih 140 godina. Teuta kaže da je imala sreće i da su prošli s minimalnim oštećenjima. Ispričala nam je kako je ona doživjela 5,5 Richtera u 6,24 ujutro.

- Da li je itko mogao očekivati takvo buđenje? Tek smo se počeli pripremati i prilagođavati na izolaciju, nositi se s tim šokom, a onda je uslijedila elementarna nepogoda, koja mi je strah broj jedan. Prva pomisao je bila da izletimo na ulicu, onda smo se sjetili virusa 'na ulici', pa nismo znali što i kako. No, strah je bio jači, jer je došao i onaj drugi potres, pola sata nakon. Tada smo izjurili van, ravno u auto i otišli na neku čistinu gdje nije bilo ljudi. Jako sam se trudila ne paničariti upravo zbog djece , da im ne stvorim traumu – prisjetila se Teuta te nastavlja:

"Posljedice potresa u našem slučaju su bile minimalne, s obzirom na to da je toliko ljudi ostalo bez domova i poslovnih prostora. Bila sam samo zahvalna da mogu u miru nastaviti izolaciju u svom domu, na sigurnom. Dosta se toga promijenilo u našim glavama nakon potresa. Mi Zagrepčani koji smo prošli neoštećeno, smo u sat vremena počeli jako cijeniti naše domove. Izolacija se nije više činila tako grozna, jer se imamo gdje izolirati, za razliku od onih, koji nažalost to ne mogu. I sada spavaju po studentskim domovima, tuđim stanovima… Na sve, još imaju i taj emotivni teret. Nekako u svemu tome samo želim vidjeti da nas je sve to skupa ujedinilo još više. Što se vidi u potezima 'malih' ljudi, onih koji mogu i ne mogu pomoći, bilo da uplaćuju donacije, pomažu kako god umiju i znaju."

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No usred tog šoka od potresne buke, jedna opuštena klijentica uljepšala joj je nenadano dan.

- Nekoliko sati nakon tog udara stiže mi upit za njegu noktiju. Pita žena gdje i kako može doći na manikuru s obzirom na pandemiju. Nekako mi je time uljepšala dan jer sam si pomislila da ako ima ljudi koji u ovim trenucima razmišljaju o noktima, možda se zaista ne događa ništa strašno. Čak me i nasmijala – sa smiješkom će Teuta. Pitali smo je da joj se i dalje klijentice javljaju da bi na frizuru unatoč zabranama.

- Pa bilo je par upita od strane malog broja klijentica. Lijepo smo im objasnili da nam je sigurnost na prvom mjestu i to je bilo to. Nikad ne bi tako riskirala, svoje zaposlene ili sebe. Nisam sigurna da li su svi možda shvatili ozbiljnost situacije, ne znam. Svi imaju pregršt informacija na raspolaganju, internetom idu različite priče o virusu, ljudima je teško ostati objektivan, pa možda zato. Ne znam što da mislim – kaže nam Teuta. Spremno klijentima odgovara na sve upite, daje rado i savjete što i kako da rade kako bi samo održali kosu do nekih sretnijih dana i ponovnog otvaranja salona. Do tada, Teuta radi na svom webshopu.

- Prije par mjeseci sam napravila webshop, kojeg nisam zamislila samo kao mjesto samo za kupovinu, a i nisam sigurna koliko je sada ljudima do shoppinga. Ali opet, klijentice koje i dalje rade svoje poslove žele i na neki način moraju održavati boju kose ili njegu, pa mogu, ako nigdje drugdje, tamo saznati i kupiti što trebaju za prvu pomoć jer su navikle na te proizvode. Webshopu sam sada u potpunosti posvećena i sretna sam jer sam to napravila jer mi zaokuplja dan. Mislim da je korona donijela prisilnu digitalizaciju svima, i onima koji nisu o tome prije razmišljali. Vidjet ćemo da li je to bio ispravan potez ili sam ipak možda trebala stvarati zalihe. Iskreno se nadam da je točno ovo prvo – zaključila je.

