Fuchs: Čekao sam da me prozovu, moj jedini krimen je što me portir pustio na parking

Ja nisam primljen u bolnicu preko reda, nisam se javljao do sada jer sam išao najnormalnije u dnevnu bolnicu, sam sa svojim autom jer sam se udario u koljeno, komentirao je u ponedjeljak ministar znanost i obrazovanja, tjedan dana nakon što su čitatelji medijima dojavili kako ga se prima na pregled preko reda u zagrebačkoj Traumatološkoj bolnici.

- Te sam noge prije već lomio, znate i sami kako sam u prvom mandatu hodao. Došao sam i u čekaonici su slovom i brojem bila dva čovjeka. Uredno sam išao na hitni prijem, prozvan sam preko zvučnika nakon par minuta čekanja da uđem i snimim nogu prije pregleda u ambulanti. Pretraga je bila najprimitivnija koja uopće postoji. Obična rengenska snimka koljena koja se nije mijenjala od Marije Curie, ali to je bilo sve. Moj krimen je što sam došao tamo i što mi je zaštitar me pustio da se parkiram na parkiralište koje je bilo poluprazno u subotu u četiri sata popodne - zaključio je Radovan Fuchs koji se sd prvi put očitovao o cijeloj situaciji.

Ministar je komentirao i štete na školskim objektima u nedavnim olujama, te najavio kako će sve biti sređeno do početka školske godine u rujnu.

- To je izvedivo, štete nisu tolikog opsega da se ne bi mogle riješiti do početka školske godine. Uglavnom su stradali krovovi, najčešće nije bilo jako velikih oštećenja i to će biti sanirano. Razgovarao sam s gradonačelnikom Zagreba, bili smo u Otoku i drugim mjestima u Slavoniji, tamo su štete još i veće. Čini mi se da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji oštećeno 14 objekata, Slavonsko-baranjskoj 11. No rečeno je da ćemo pomoći i pomoći ćemo, kad se sagledaju štete i koji je opseg potrebnih radova - istaknuo je.