Fuchs najavio velike promjene: Do 2030. svako dijete u vrtiću, a većina škola u jednoj smjeni

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u utorak u Kutini kako će za svu djecu do 2030. biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, te da će 92 posto škola do početka školske godine 2027./2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.

Tijekom obilaska gradilišta dogradnje dviju škola i otvorenja novog dječjeg vrtića, Fuchs je naglasio kako su ulaganja u obrazovanje, od dječjih vrtića do sveučilišta, jedan od četiri ključna prioriteta Vlade.

"Ulaganja u vrtiće i školstvo ulaganja su u budućnost. U obrazovanje će biti uloženo 3,2 milijarde eura, što predstavlja najveće ulaganje u obrazovni sustav u povijesti Hrvatske. Primjer takvih ulaganja upravo je Kutina, gdje se dograđuju dvije škole i otvara novi vrtić“, rekao je Fuchs.

Dodao je kako je 15 posto ukupnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) usmjereno upravo na projekte obrazovanja. Posebno je istaknuo značaj ulaganja u Sisačko-moslavačku županiju, koja je u okviru protupotresne obnove obnovila više od 25 škola i 20 školskih sportskih dvorana, dok će se iz sredstava NPOO-a izgraditi još 13 dječjih vrtića. Završetkom tih projekata županija će biti među prvima u Hrvatskoj u kojoj će sve škole raditi u jednoj smjeni.

Fuchs je naglasio da ulaganja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u Sisačko-moslavačku županiju premašuju 200 milijuna eura, te pohvalio županiju zbog kvalitetno pripremljenih projekata i njihove uspješne provedbe.

„Mladim obiteljima potrebno je osigurati mjesto gdje mogu bezbrižno ostaviti svoje dijete dok rade i obavljaju svakodnevne obveze. Vrijeme takozvanog ‘baka-servisa’ danas je uglavnom iza nas. Zato je važno da roditelji znaju kako njihova djeca borave u sigurnom, kvalitetnom i poticajnom okruženju, uz stručno obrazovane i kompetentne odgojitelje“, poručio je Fuchs.

Novi područni objekt „Ivančica“ Dječjeg vrtića Kutina izgrađen je srestavima iz NPOO s ciljem povećanja dostupnosti predškolskog odgoja na sjevernom dijelu grada te rasterećenja postojećih kapaciteta. U objektu će moći boraviti do 32 djece raspoređene u jednu vrtićku i jednu jasličku skupinu, a ukupna vrijednost investicije iznosi 1,37 milijuna eura.

Župan Ivan Celjak naglasio je važnost suradnje Vlade, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine u stvaranju kvalitetnijih uvjeta za odgoj i obrazovanje.

„Često govorimo da su nam djeca na prvom mjestu, a upravo ovakvim projektima to i potvrđujemo. Današnji tempo života roditeljima ostavlja sve manje vremena za kvalitetno druženje s djecom, zbog čega odgojitelji, učitelji i nastavnici imaju iznimno važnu ulogu u njihovom odrastanju i pripremi za život“, rekao je Celjak.

Dodao je kako je cilj osigurati jednaku kvalitetu obrazovanja svoj djeci, neovisno o tome pohađaju li škole u ruralnim ili urbanim sredinama, te stvoriti najkvalitetniji osnovnoškolski i srednjoškolski sustav u Hrvatskoj.