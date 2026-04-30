Fuchs o lažnim dojavama: 'To stvara veliki nered u školama'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak da lažne dojave o postavljenim bombama u školama izazivaju značajne poremećaje u odvijanju nastave, te izrazio nadu da će one uskoro prestati. „Nadam se da će ovo stati jer to zaista stvara popriličan nered u odvijanju nastave, iako su sve te dojave bile lažne”, rekao je Fuchs tijekom radnog posjeta Zadarskoj županiji. Naglasio je da se, kada je riječ o školama i sličnim ustanovama, ne može ništa prepustiti slučaju, bez obzira na poteškoće koje takve dojave uzrokuju u organizaciji nastave.

Odbacio je pritom prijedloge pojedinih ravnatelja o uvođenju online nastave u takvim situacijama.

„Neka mi objasne svrhu online nastave za jedan dan... to je poprilično loše rješenje jer nema smisla”, rekao je, dodavši da postoji dovoljno vremena za nadoknadu nastave tijekom radnih dana, a po potrebi i subotom.

Ministar nije želio komentirati konkretna uhićenja povezana s dojavama o bombama.