Fuchs: Nakon 31. kolovoza ćemo odlučiti o maskama u školama

S maskama možemo špekulirati - trebaju, ne trebaju, kada djeluju, ne djeluju. Hajdemo prvo saslušati argumente i onda implementirati stvari, poručio je ministar znanosti i obrazovanja

<p>Ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> izjavio je u srijedu kako će konačna odluka o nošenju maski u školama biti donesena nakon 31. kolovoza na temelju preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, najavivši da će mjere za početak školske godine biti gotove vrlo brzo.</p><p>- Ne kasni se, zašto mislite da se kasni? Možda čekamo da vidimo kako te iste ili vrlo slične mjere djeluju u nekim drugim zemljama koje su počele sa školom. Zašto ne bismo koristili nečija iskustva - rekao je Fuchs na Markovu trgu uoči početka užeg kabineta Vlade.</p><p>Kazao je kako će škole imati dovoljno vremena za pripremu te da treba vidjeti i kako će se razvijati epidemiološka situacija.</p><p>Na kritiku da je otišao na godišnji odmor a donošenje mjera za škole ostavio na čekanju Fuchs je odgovorio:</p><p>- Ako sve bude gotovo za dva dana, zašto mislite da se prije toga nije radilo? Ako mislite da nisu rad razgovori s drugim ministrima i skupljanje iskustva drugih zemalja, onda nisam radio. Ako mislite da to ipak spada u to onda sam radio. </p><p>Što se tiče obveze nošenja maski u školama Fuchs je rekao kako će konačna odluka biti donesena nakon 31. kolovoza kada se održava velika konferencija Svjetske zdravstvene organizacije i kada se čuju preporuke te organizacije. </p><p>- Mislim da je to relevantna institucija. S maskama možemo špekulirati - trebaju, ne trebaju, kada djeluju, ne djeluju. Hajdemo prvo saslušati argumente i onda implementirati stvari. Nema tu prevelikih mogućnosti u primjeni mjera. Postoje mjere koje pokušate prilagoditi svojem sustavu da on najbolje napravi ono što treba, a to je zaštita djece i zaposlenika u školama. To je ključ priprema i to se sada više-manje samo polira - rekao je Fuchs.</p>