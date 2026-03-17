ŽELJKO STIPIĆ

Šef Školskog sindikata Preporod poručio: 'Na prosvjed u subotu dolaze busevi iz svih županija'

Piše HINA,
Zagreb: "Adventski prosvjed" prosvjetnih djelatnika | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić izjavio je u utorak u Osijeku da šest sindikata koji organiziraju prosvjed u subotu na Europskom trgu očekuju dolazak autobuse iz svih županijskih središta a njihov broj će biti poznat u četvrtak.

Stipić je na konferenciji za novinare rekao kako je izjava premijera Andreja Plenkovića izrečena u ponedjeljak da mora osigurati novac za prioritete u proračunu dobrodošla svima koji su neodlučni oko prosvjeda. 

"Na neki način nama je ta izjava dobrodošla u ovom trenutku, jer ako je bilo onih neodlučnih koji su se možda pitali gdje im je mjesto u subotu. Sad znaju gdje im je mjesto, jer će to biti jedna od najvažnijih poruka našeg prosvjeda na Europskom trgu", poručio je Stipić.

Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka prosvjedni skup "Sindikalno proljeće" u Zagrebu na Europskom trgu zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Stipić je rekao kako iz akcije stoji šest sindikata javnih službi koji zajedno pokrivaju pet ključnih područja: znanost, obrazovanje, zdravstvo, kulturu te javne zavode, konkretno sustav mirovinskog osiguranja. Među njima je pet reprezentativnih sindikata i jedan nereprezentativan, a tri od šest sindikata su članovi sindikalnih središnjica.

Kaže kako su sindikate povezala tri jasna zahtjeva. Prvi je zahtjev za stvarnim dijalogom i ozbiljnim odnosom Vlade prema sindikatima javnih službi, drugi je hitno pokretanje pregovora za granske kolektivne ugovore, jer su pojedini sustavi već tri godine bez novih granskih ugovora i treći je provedba već potpisanih obveza iz sporazuma s obrazovnim sindikatima, uključujući sazivanje povjerenstava koja mjesecima ne rade iako su jasno predviđena dogovorom, kazao je Stipić.

"Subotnji prosvjed na Europskom trgu dio je šire platforme nazvane “Sindikalno proljeće”, jer je svima jasno da ovo neće završiti jednim okupljanjem. Sindikati više ne žele biti promatrači dok se ignoriraju problemi radnika i urušava dignitet javnih službi", rekao je Stipić.

Na upit iz kojih će se gradova organizirati prijevoz autobusima na prosvjed Stipić je odgovorio kako organizatori očekuju autobuse iz svih županijskih središta a njihov broj će biti poznat u četvrtak do kada se autobusi i pune.

"Kada smo imali naš zadnji prosvjed i ono famozno mišljenje da dolazak na prosvjed nije sindikalna aktivnost i da onda radnik ne može koristiti prava iz kolektivnih ugovora, uspjeli smo organizirati nekih 30-ak autobusa, tako da mi sada očekujemo solidan odaziv", pojasnio je Stipić te pozvao i građane da se priključe subotnjem prosvjedu.

