- \u0160to se ti\u010de prelaska vi\u0161ih razreda osnovnih \u0161kola, tu su jo\u0161 Me\u0111imurska, a najavila je i Istarska \u017eupanija da prelazi na C model. Oni su to tako procijenili. U ovim ostalim \u017eupanijama je isto to vezano uz funkcioniranje u samim \u0161kolama zbog pozitivnih nastavnika i osoblja. U ostalim \u017eupanijama nemamo najava da bi prelazile na C model - objasnio je Fuchs.\u00a0

- Cijelo vrijeme radimo dva tjedna unaprijed nastavne jedinice kako bi svi mogli u slu\u010daju bilo kakve potrebe istog trenutka koristiti te materijale. To se ne radi samo zato da bi sve \u0161kole pre\u0161le na C model, nego smo mi to imali od po\u010detka, kada su pojedine \u0161kole ili razredi prelazili na taj model - objasnio je Fuchs.\u00a0

Nada se kako \u0107e se epidemiolo\u0161ka situacija pobolj\u0161ati i da \u0107e se u\u010denici vratiti u u\u010dionice jer smatra kako je u\u010denje u u\u010dionicama i dalje najbolji na\u010din u\u010denja.\u00a0

- Ravnatelji su ti koji organiziraju rad \u0161kola. Ako neki nastavnik, u\u010ditelj, mo\u017ee nastavu dr\u017eati od doma, mi se u to ne\u0107emo mije\u0161ati kao ministarstvo. Me\u0111utim, ako mo\u017ee raditi iz \u0161kole, morao bi raditi iz \u0161kole - istaknuo je Fuchs.\u00a0

Aladrovi\u0107 o Nacionalnoj naknadi\u00a0

Ministar Josip Aladrovi\u0107 pri\u010dao je o Nacionalnoj naknadi koja iznosi 800 kuna.\u00a0

- Tu ciljamo na one koji nisu ostvarili dovoljno godina sta\u017ea da ostvare mirovinu, ali i nisu dio socijalne skrbi - objasnio je Aladrovi\u0107. Objasnio je da je zami\u0161ljena kao naknada koja \u0107e pokriti najneza\u0161ti\u0107eniji dio stanovni\u0161tva te da \u0107e\u00a0u prvoj godini biti ne\u0161to manje od 20.000 korisnika te naknade.\u00a0

- Od sutra kre\u0107u prijave, ne o\u010dekujemo nikakav problem. Politi\u010dki i dru\u0161tveno za\u0161titili smo one najranjivije u na\u0161em dru\u0161tvu. To je standardna prijava za naknadu - rekao je Aladrovi\u0107 i objasnio na koja se tri na\u010dina mo\u017ee prijaviti:\u00a0

- Osobnim dolaskom u Zavod za mirovinsko osiguranje, ispunjavanjem i slanjem preporu\u010deno putem po\u0161te ili kroz sustav e-Gra\u0111ani. Tu smo i\u0161li i na dio koji je epidemiolo\u0161ki najkvalitetniji i kako bi smanjili fluktuaciju ljudi - objasnio je.\u00a0