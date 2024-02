Fuchs o plaćama u obrazovanju: 'Izračuni sindikata nisu točni. Plaće rastu od 19 do 37 posto'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak da izračuni Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja nisu točni jer plaće svih zaposlenika s koeficijentima koji su korigirani, rastu u rasponu od 19 do 37 posto, ovisno o pojedinom radnom mjestu.

- Izračuni s kojima oni eventualno barataju nisu točni. Plaće svih zaposlenika s koeficijentima koji su korigirani, rastu u rasponu od 19 do 37 posto, ovisno o pojedinom radnom mjestu. Najmanje rastu u najvišem radnom mjestu, ali zato ova druga rastu značajno više - izjavio je ministar Radovan Fuchs novinarima nakon sastanka parlamentarne većine.

Naglasio je da su sve one primjedbe koje su im sindikati uputili u smislu konkretnih izmjena koeficijenata, pogledali i proučili i što je bilo moguće, ugradili i korigirali. Također je istaknuo da je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poslao čitav niz primjedbi na Vladinu uredbu o koeficijentima koje su u Ministarstvu pročitali. Jedan određeni dio toga je itekako ugrađen već ovdje unutra, od zahtjeva 15 posto dodatka na doktorat, dodao je ministar znanosti i obrazovanja.

- I oni i mi smo se dogovorili svojevremeno u nekim razgovorima ranije, kako nema logike da dodatak na plaću od 15 posto ide u onim djelatnostima gdje je uvjet za to radno mjesto doktorat znanosti. To ima smisla u nekim drugim djelatnostima, u nekim drugim javnim ili državnim službama gdje je taj doktorat nešto što je čovjek postigao, a nije uvjet za radno mjesto - rekao je Fuchs.

Dodao je da su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja posložili stvari dobro; nada se da će shvatiti da je karijera mladih ljudi itekako zagarantirana, ali ne kroz ove koeficijente, nego kroz zakon. Isto tvrdi i za nastavnike. Barata se s koeficijentom 1, 97, ali to je prva stepenica nastavnika, kada dođe u školu jer on ima još tri kategorije koje može postići i otići do koeficijenta 2,6.

Poručio je da koeficijenti nisu nešto zapisano u kamenu i vjerojatno će trebati i neke stvari s vremenom korigirati.

Ministar Fuchs osvrnuo se i na zahtjeve Preporoda i NSZVO-a ispred Ministarstva da ih se pozove na razgovor.

- Tražiti nekakve posebne prijeme preko medija nema smisla niti potrebe, osim ako se želi tome dati nekakva druga dimenzija - poručio je.

Vrata Ministarstva su, kaže Fuchs, otvorena, ne zaključavaju se, automatska su i tkogod dođe, ode do porte i najavi se, a ako je on slobodan ili netko od suradnika u kabinetu, svakoga će primiti.

- Ako oni žele, mogu doći i sutra, netko od državnih tajnika će ih primiti, reći ću im da ih posebno pozovu. Nadam se da će razina i rang biti prihvatljiv - dodao je ministar.