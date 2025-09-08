Pobuna roditelja: 'Troje djece mi se školuje u vatrogasnom domu. Kršite sve standarde'

Na prvi dan nove školske godine u Donjem Dragonošcu prosvjedovali su roditelji i mještani koji traže hitnu izgradnju nove osnovne škole u mjestu, nakon što je škola zatvorena zbog oštećenja koja je pretrpjela u zagrebačkom i petrinjskom potresu.

Pokretanje videa... 00:42 Roditelji učenika u D. Dragonošcu prosvjeduju | Video: Luka Safundžić/24sata

Prosvjed ispred Vatrogasnog doma DVD-a okupio je velik broj roditelja i djece s transparentima. Djeca su izradila plakate kojima su poručila kako žele školu u svom mjestu.

- Napravljeno je puno, ali ne dovoljno. Naša djeca i dalje prvi dan škole ne dočekuju u svojoj školskoj zgradi - poručio je predsjednik DVD-a Dragonožec Stjepan Cerovski, podsjetivši da su mještani još 2022. godine pokrenuli inicijativu za izgradnju škole, a gradske vlasti tada obećale projekt.

Pokretanje videa... 03:05 Roditelji učenika u D. Dragonošcu prosvjeduju | Video: Luka Safundžić/24sata

Dogradonačelnik Luka Korlaet stigao je pred DVD te je poručio da je građevinska dozvola za novu školu ishođena ovaj mjesec. Prikazao je projekt škole i rekao da će biti gotova u rujnu 2027. godine. Na to su brojni građani reagirali negodovanjem i povicima 'Buuu..'

Foto: 24sata

- Troje djece mi se školuje u vatrogasnom domu. Kršite sve moguće standarde - rekla mu je jedna majka. Korlaet je odgovorio da je Tomašević na otvorenju druge škole.

- Razumijem vaš jad. Sam sam otac, bio sam tu nekoliko puta. Niti jedna škola nam nije manje važna, to nije floskula. Gradonačelnik danas otvara novu školu, dajemo sve od sebe da se ovaj projekt dogodi - rekao je Korlaet i dodao da su donijeli novu opremu za ovaj prostor.

- Vidjet ćemo se na ovom mjestu za dvije godine i vidjet ćete da će škola biti lijepa - poručio je