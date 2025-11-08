Fuchs otkrio detalje o zabrani korištenja mobitela u školama

Na pitanje o osobnom iskustvu s mobitelima, Fuchs je priznao da ni u vlastitoj obitelji nije lako postaviti granice.

- Imam unuke tinejdžere i, nažalost, provode previše vremena na mobitelima. Pokušavam utjecati na njihove roditelje, ali situacije su vrlo različite; neki su pod kontrolom više, neki manje - rekao je.

Kaže da je problem i u društvenim mrežama i pitanju tko ih kontrolira. Dotaknuo se također i novih pravila za ispričnice. Potvrdio je da se razmatra ograničenje roditeljskih ispričnica na dva do tri puta po polugodištu, nakon što je zabilježen nagli porast opravdanih izostanaka.

- Primijetili smo ogroman broj ispričanih sati, osobito za vrijeme najavljenih testova. Vrlo vjerojatno će biti uvedena kombinirana varijanta, ali o detaljima još razgovaramo s Ministarstvom zdravstva - rekao je.

Osvrnuo se i na porast vršnjačkog nasilja koje, kako kaže, postaje sve veći društveni problem.

- Vršnjačko nasilje u školama lagano je u padu, ali raste ono izvan škole. Kada učenici napuste školski prostor, teško je djelovati. Zato nam treba sinergija svih resora, zdravstva, socijalne skrbi i policije - rekao je.

Na kraju je dodao da je održan međuresorni sastanak te da će biti potrebno uskladiti postojeće strategije i pravilnike.

- Treba nam zajednički pristup i brža reakcija socijalne službe i policije. To je jedini način da spriječimo da problemi eskaliraju - zaključio je.