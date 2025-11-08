Na pitanje o osobnom iskustvu s mobitelima, Fuchs je priznao da ni u vlastitoj obitelji nije lako postaviti granice
Fuchs otkrio detalje o zabrani korištenja mobitela u školama
Možete očekivati vrlo skoro pravilnik u školama koji će definitivno zabraniti upotrebu mobitela u osnovnim školama, i pod satom i izvan sata, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs u razgovoru za RTL Danas. U srednjim školama, kaže, zabrana se neće provoditi jednako strogo.
- Zasigurno će biti zabranjeno za vrijeme satova, osim ako profesori ne koriste uređaj za potrebe nastave, ali pod odmorima nije tako jednostavno - objasnio je.
Iako je spomenuo i mogućnost zakonskog rješenja koje bi ograničilo korištenje mobitela maloljetnicima, usporedivo s postojećim zabranama alkohola i cigareta, ministar ističe da za to treba širi društveni konsenzus.
- Zakonska rješenja su relativno jednostavna za propisati, ali trebamo više rasprava i dogovora - kazao je Fuchs.
Na pitanje o osobnom iskustvu s mobitelima, Fuchs je priznao da ni u vlastitoj obitelji nije lako postaviti granice.
- Imam unuke tinejdžere i, nažalost, provode previše vremena na mobitelima. Pokušavam utjecati na njihove roditelje, ali situacije su vrlo različite; neki su pod kontrolom više, neki manje - rekao je.
Kaže da je problem i u društvenim mrežama i pitanju tko ih kontrolira. Dotaknuo se također i novih pravila za ispričnice. Potvrdio je da se razmatra ograničenje roditeljskih ispričnica na dva do tri puta po polugodištu, nakon što je zabilježen nagli porast opravdanih izostanaka.
- Primijetili smo ogroman broj ispričanih sati, osobito za vrijeme najavljenih testova. Vrlo vjerojatno će biti uvedena kombinirana varijanta, ali o detaljima još razgovaramo s Ministarstvom zdravstva - rekao je.
Osvrnuo se i na porast vršnjačkog nasilja koje, kako kaže, postaje sve veći društveni problem.
- Vršnjačko nasilje u školama lagano je u padu, ali raste ono izvan škole. Kada učenici napuste školski prostor, teško je djelovati. Zato nam treba sinergija svih resora, zdravstva, socijalne skrbi i policije - rekao je.
Na kraju je dodao da je održan međuresorni sastanak te da će biti potrebno uskladiti postojeće strategije i pravilnike.
- Treba nam zajednički pristup i brža reakcija socijalne službe i policije. To je jedini način da spriječimo da problemi eskaliraju - zaključio je.
