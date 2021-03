U ovom trenutku imamo sedam županija na C modelu, to su uglavnom sve dalmatinske, osim Zadarske, koja će na C model prijeći u ponedjeljak, rekao je nakon sjednice Vlade ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je da bi 11 županija u ponedjeljak moglo biti na C modelu.

Što se Zagreba tiče, rekao je da prate situaciju i da bi se moglo dogoditi i da Zagreb prijeđe na C model. Spomenuo je i Istarsku županiju koja je na C modelu iako je epidemiološki u puno boljoj situaciji.

- Pratit ćemo situaciju i vidjeti hoće li se nakon uskršnjih praznika situacija mijenjati - rekao je Fuchs. Dodao je da je bez Zagreba pozitivno 726 učenika u ostalih 10 županija.

Kaže da ne bi bilo u redu inzistirati na nastavi uživo za županije s velikim brojevima zaraženih, poput Primorsko-goranske.

Na pitanje oko eventualnog produženja praznika, rekao je da to neće raditi i istaknuo da se kod produženih praznika mora negdje inkorporirati dio gradiva koji se trebao ispredavati.

- Hoće li to biti kasnije kad se steknu uvjeti da djeca idu u školu, preko subote, ili na način da produžite školsku godinu, to je drugo pitanje - rekao je i istaknuo da je to kompleksno pitanje.

Dodao je da maturanti u svim tim županijama idu u školu te pojasnio da C model znači da su u školi djeca od 1. do 4. razreda i maturanti.

- Maturanti će ići koliko je moguće u školu, nadam se da neće doći do nekog općeg lockdowna. Izostanak bi mogao imati implikacije na državnu maturu i zato ih držimo maksimalno u školi - rekao je Fuchs.