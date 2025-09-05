Obavijesti

News

KOMENTIRAO REFORMU

Fuchs uoči početka nove školske godine: 'Neće sve škole imati djelatnike za sigurnost'

Fuchs uoči početka nove školske godine: 'Neće sve škole imati djelatnike za sigurnost'
Krapinske Toplice: Počeli radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Govoreći o reformi strukovnih škola, Fuchs je istaknuo da modularna nastava učenicima donosi veće zadovoljstvo i bolje savladavanje gradiva

Više od 400.000 učenika u ponedjeljak se vraća u školske klupe. O sigurnosti u školama, reformi obrazovanja i planovima za budućnost govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje hoće li od ponedjeljka sve škole imati nove djelatnike za sigurnost, ministar je odgovorio da proces još traje.

- Neće ih biti u svim školama jer je to poprilično zahtjevan proces. Ljudi zaposleni iz zaštitarskih tvrtki nisu ispunili očekivanja i morali su biti mijenjani. Zato je napravljen program edukacije, a do sada smo izdali preko 750 odobrenja - rekao je Fuchs.

Dodao je da škole zahtjeve za djelatnike za sigurnost podnose temeljem sigurnosnih procjena policije, a Ministarstvo potom izdaje rješenja.

Reforma strukovnog obrazovanja

Govoreći o reformi strukovnih škola, Fuchs je istaknuo da modularna nastava učenicima donosi veće zadovoljstvo i bolje savladavanje gradiva.

- Prvo svi skupa prate moderni način prezentacije predmeta, a u drugoj fazi imaju puno više praktičnog rada - objasnio je.

Na tvrdnje sindikata da bi reforma mogla dovesti do tehnoloških viškova, ministar odgovara: "Ulazi sve više i više razreda tako da neće biti tehnoloških viškova. Ovo je prva godina u kojoj nitko ne može dobiti otkaz."

Zabrana mobitela i cjelodnevna nastava

Osvrnuo se i na preporuku Grada Zagreba o zabrani mobitela u školama. 

- U načelu nemamo ništa protiv, no njihovo je korištenje već zabranjeno tijekom nastave. Djeca ih u školi koriste pola sata dnevno, a kući po šest do osam sati - naglasio je.

Što se tiče uvođenja cjelodnevne nastave do 2027. godine, Fuchs kaže da se radi na tome, ali da glavni izazov predstavljaju veliki gradovi, ponajprije Zagreb.

- Mi činimo sve da se to postigne, ali gradovi moraju riješiti prostorne uvjete. Zagreb nam je najveći problem - zaključio je ministar.

