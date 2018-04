Fuchs zasad neće biti voditelj, ali će biti Plenkijev savjetnik?

Radovan Fuchs bit će posebni savjetnik premijera za koordinaciju Ekspertne radne skupine (ERS) i reforme obrazovanja, neslužbeno saznaje HRT. Uz to, HRT navodi kako će navodno na telefonskoj sjednici članovi Posebnog stručnog povjerenstva glasovati za poništavanje natječaja za voditelja Ekspertne radne skupine, ali i za nove članove ERS-a.

Praktički se do utorka popodne smatralo da će bivši ministar preuzeti vođenje ekspertne radne skupine koja će provoditi obrazovnu reformu. S obzirom na to da je ovo pitanje poljuljalo odnose između ministrice Blaženke Divjak i premijera Andreja Plenkovića, Fuchs je trebao biti najbezbolnije rješenje. No problem je što nije bio ni prijavljen na natječaj.

Fuchs je privremeno trebao preuzeti ekspertnu skupinu dok se ne provede novi natječaj.

No, u ponedjeljak je ministrica Divjak bila suzdržana oko ovog pitanja.

- Neću komentirati medijske navode. Mi proceduru vezanu za izbor članova, odnosno voditelja ERS-a moramo završiti. Za to još imamo dva dana. Procedura je praktički pri kraju s obzirom na to da za 12 članova, koji se biraju na temelju javnog natječaja, postoji visoka razina usuglašenosti. A što se tiče voditelja, o tome će, naravno, biti prijedlog, koji će članovi razmotriti i o njemu glasovati. Tek nakon toga možemo ići dalje - kazala nam je ministrica u ponedjeljak.