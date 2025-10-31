Obavijesti

KĆI BIVŠEG PREDSJEDNIKA

Fujimori najavila je četvrtu kandidaturu za čelnicu Perua

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ANGELA PONCE/REUTERS

Keiko Fujimori je na čelu desničarske, populističke i fujimorističke stranke Fuerza Popular (Narodna snaga)

Keiko Fujimori, kći pokojnog bivšeg peruanskog predsjednika Alberta Fujimoria, izjavila je u petak da će se kandidirati za predsjednicu na peruanskim izborima u travnju, nekoliko dana nakon što je ustavni sud zemlje odbacio optužbu za pranje novca protiv nje.

Bivša kongresnica Fujimori se kandidirala na tri posljednja predsjednička izbora u Peruu, završivši na svakom kao drugoplasirana.

NIZ OPTUŽBI Bila je jedna od najomraženijih čelnica na svijetu: Kongres je smijenio predsjednicu Perua
Bila je jedna od najomraženijih čelnica na svijetu: Kongres je smijenio predsjednicu Perua

Keiko Fujimori je na čelu desničarske, populističke i fujimorističke stranke Fuerza Popular (Narodna snaga), čiju ideologiju definira autoritarizam, podrška neoliberalnoj ekonomiji, protivljenje komunizmu te društveno i kulturno konzervativni stavovi poput protivljenja LGBT pravima i školskim kurikulumima, uključujući rodnu ravnopravnost ili spolni odgoj.

