Plenković svjedočio na sudu. Prijetio mu tokar iz Zagorja. Sud mu odmah dao zatvor!

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tužitelji navode kako su te riječi kod Plenkovića izazvale “ozbiljan osjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost"

Premijer Andrej Plenković danas se pojavio na Općinskom sudu u Zlataru, gdje je svjedočio u postupku protiv 39-godišnjeg tokara iz Zagorja, piše Net.hr.

Sud je muškarcu odredio 30 dana zatvora, a zatim i dodatnih 30, prije nego što je protiv njega podignuta optužnica zato što je na na službenoj Facebook stranici predsjednika Vlade napisao da je Plenković go**no smrdljivo, da ga je trebala pogoditi ruska raketa u anemičnu glavu...

NA POČETKU SJEDNICE Vlada: Plenković je ponovo osudio 'nedopustiv napad na pripadnike srpske manjine'
Vlada: Plenković je ponovo osudio 'nedopustiv napad na pripadnike srpske manjine'

 - Go**no smrdljivo. Treba te iz kože oderati. Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđenom zločinačkom organizacijom HDZ. A ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, go**no izdajničko - napisao je tokar koji je sve to priznao na sudu. 

Rekao je da je sve to napisao u afektu kada je vidio informaciju da će Hrvatska financirati zdravstvo u BiH, a on radi za minimalac.

Tužitelji navode kako su te riječi kod Plenkovića izazvale “ozbiljan osjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost”.

