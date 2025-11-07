Plenković svjedočio na sudu. Prijetio mu tokar iz Zagorja. Sud mu odmah dao zatvor!

Premijer Andrej Plenković danas se pojavio na Općinskom sudu u Zlataru, gdje je svjedočio u postupku protiv 39-godišnjeg tokara iz Zagorja, piše Net.hr.

Sud je muškarcu odredio 30 dana zatvora, a zatim i dodatnih 30, prije nego što je protiv njega podignuta optužnica zato što je na na službenoj Facebook stranici predsjednika Vlade napisao da je Plenković go**no smrdljivo, da ga je trebala pogoditi ruska raketa u anemičnu glavu...

- Go**no smrdljivo. Treba te iz kože oderati. Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđenom zločinačkom organizacijom HDZ. A ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, go**no izdajničko - napisao je tokar koji je sve to priznao na sudu.

Rekao je da je sve to napisao u afektu kada je vidio informaciju da će Hrvatska financirati zdravstvo u BiH, a on radi za minimalac.

Tužitelji navode kako su te riječi kod Plenkovića izazvale “ozbiljan osjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost”.