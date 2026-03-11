Obavijesti

News

napetosti na Bliskom istoku

G7 ispituje mogućnost pratnje brodova u Perzijskom zaljevu

Piše HINA,
G7 ispituje mogućnost pratnje brodova u Perzijskom zaljevu
G7 razmatra pratnju brodova u Perzijskom zaljevu! Macron okupio lidere zbog rata i cijena energije...

Čelnici skupine zemalja G7 - Sjedinjenih Država, Kanade, Japana, Italije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske - dogovorili su se ispitati mogućnost pružanja pratnje brodovima kako bi mogli slobodno ploviti u Perzijskom zaljevu, navodi se u izjavi predsjedništva G7 u srijedu.

Izjava je objavljena nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao telefonski sastanak s čelnicima G7 kako bi razgovarali o američko-izraelskom ratu protiv Irana i njegovom utjecaju na rastuće cijene energije.

„U tom smislu, osnovana je radna skupina za istraživanje mogućnosti pratnje brodova kada su ispunjeni odgovarajući sigurnosni uvjeti, a to će se dogoditi uz pristup brodarskim tvrtkama, prijevozničkim tvrtkama i osiguravateljima“, navodi se u izjavi.

