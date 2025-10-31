Pentagon spreman poslati Tomahawke Ukrajini, ali Trump se povukao nakon razgovora s Putinom! Hoće li Zelenski ipak dobiti oružje koje želi?
Pentagon dao zeleno svjetlo za isporuku Tomahawka Ukrajini
Pentagon je dao zeleno svjetlo za potencijalnu isporuku dugometnih krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini, nakon procjene da takav potez ne bi ugrozio američke zalihe oružja. Konačna politička odluka sada je u rukama američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je CNN, pozivajući se na troje američkih i europskih dužnosnika upoznatih sa slučajem.
Prema navodima CNN-a, Združeni stožer američke vojske obavijestio je Bijelu kuću o svojoj procjeni prije nekoliko tjedana, neposredno prije susreta Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Zelenski je, prema istim izvorima, snažno zagovarao isporuku Tomahawka, čiji domet iznosi oko 1600 kilometara, kako bi Ukrajina mogla preciznije pogađati naftne i energetske ciljeve duboko u Rusiji.
Promjena tona nakon razgovora s Putinom
Iako je Trump uoči susreta izjavio da SAD ima “puno Tomahawka” koje bi mogao ustupiti Ukrajini, njegov je stav ubrzo postao znatno oprezniji. Tijekom radnog ručka u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca, Trump je Zelenskom poručio da “radije ne bi isporučio te projektile”, ističući da “ne želi davati stvari koje su potrebne za obranu SAD-a”.
Prema CNN-u, promjena tona uslijedila je dan nakon Trumpova telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je upozorio da bi američki Tomahawci mogli pogoditi velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga. Putin je navodno rekao da takva isporuka “ne bi promijenila stanje na bojištu”, ali bi ozbiljno narušila odnose između SAD-a i Rusije.
Planovi za brzu isporuku ako Trump odobri
Unatoč zadrškama, izvori iz Bijele kuće i Pentagona tvrde da projekt nije u potpunosti odbačen. Američka administracija, navode, ima spremne planove za brzu isporuku projektila Ukrajini ako predsjednik donese odluku u njihovu korist.
Trump je posljednjih tjedana, prema izvorima CNN-a, sve nezadovoljniji Putinovim odbijanjem ozbiljnijih mirovnih pregovora, zbog čega je prošlog tjedna odobrio nove sankcije ruskim naftnim kompanijama te odgodio planirani sastanak s Putinom u Budimpešti.
Operativna pitanja i reakcije saveznika
U Pentagonu zasad ne izražavaju zabrinutost zbog američkih zaliha projektila, ali se i dalje razmatra način na koji bi Ukrajina obučila posade i rasporedila Tomahawke. “Postoji nekoliko operativnih pitanja koja treba riješiti da bi Ukrajina mogla učinkovito koristiti ovo oružje”, rekao je jedan od američkih dužnosnika.
Europski saveznici SAD-a pozdravili su procjenu Pentagona, smatrajući da Washington sada ima manje opravdanja za odbijanje isporuke. “To je važan signal potpore Ukrajini i europskoj sigurnosti”, rekao je jedan visoki europski diplomat.
Bijela kuća i Pentagon nisu službeno komentirali navode o mogućoj isporuci.
