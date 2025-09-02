VIDEO Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora

Gabrijela Žalac, bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU osuđena je na Županijskom sudu u Zagrebu na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti,ali u zatvor neće ići odmah.

Žalac je optužena za zloporabu položaja i ovlasti jer je od od svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala da se privatni troškovi u restoranima plaćaju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dakle EU novcem. Na sudu je priznala krivnju.

- Tako je utvrđeno da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9.732,35 eura – na štetu fikcijskih interesa EU (85%) i Republike Hrvatske (15%) - navode iz EPPO-a.

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe. Prethodno je, tijekom istrage u cijelosti na ime naknade štete uplatila iznos od 9.732,35 eura.

- Ova presuda će postati pravomoćna tek kada prođu žalbeni rokovi. To znači da je zakonom propisano, kada je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, nema instituta odricanja prava na žalbe. To je zakonski institut, presuda se dostavlja strankama i po protokolima se dalje odlučuje. Mogu potvrditi da ured Državnog javnog tužitelja zadovoljan sporazumom - rekla je tužiteljica Sani Ljubičić nakon presude.

Kako je ovo Žalac druga presuda po kojoj je kriva kada su u pitanju optužnice DORH-a, to znači da obrana može tražiti objedinjavanje tih kazni tek nakon što se može ići u izvršenje. O tome odlučuje sudac izvršenja kazne.