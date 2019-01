Gabrijelov otac: Liječnica Kaleb nije kriva, sud će otkriti tko je

Osjećam se tužno i žalosno nakon ovog događaja. Ne daj Bože nikome da se ovo dogodi, rekao je za HTV Mišo Bebić, otac tragično preminulog dječačića u Metkoviću.

Ispričao je kako je supruga Gabrijela i dvoje djece odvela kod pedijatrice jer su kašljucali. Kaže kako ih je liječnica pregledala i da je sve bilo 'kao u redu', ali je preventive radi dala i Sumamed u slučaju da skoči temperatura. Rekao je kako su Gabrijelu u subotu navečer dali antibiotik, ali da ga je povratio. Dodao je kako mu je davala rehidromix i juhu protiv dehidracije i proljeva.

Nastavio je kako je u nedjelju otišao do Doma zdravlja, jer ljekarna radi do podne, da pregledaju dječaka jer mu je jezik bio bijel. Kaže da su sina pregledali, ali da mu to nije djelovalo dobro, ali da su oni potvrdili da je dobro.

- Ja slušam doktore, nisam ja doktor da donosim odluke - nastavio je Bebić. Nije htio iznositi imena liječnika koji su ga pregledali na Hitnoj u Domu zdravlja. Kaže kako su mu rekli da sve ima kod kuće te da je otišao doma vjerujući liječnicima. Nastavio je kako mu je supruga nastavila davati lijekove za snižavanje temperature i da su ga navečer probudili jer je dječak teško disao. Oko dva ujutro su ga doveli na Hitnu jer ga je boljelo s desne strane. Bebić kaže kako su ga još jednom pregledali i da je za njih sve bilo u redu, a dodaje da je dječaku jezik bio još bjelji.

- Izgleda da je to bilo malo aljkavo, ili nemarno ili tako dalje, ne bih ulazio u detalje - rekao je o pregledu. Već ujutro su otišli drugom liječniku, jer je njegov pedijatar radio popodne.

- Govorio sam sestri: "Zovni doktora, malome mi nije dobro". Dvaput, tri puta sam rekao: "Zovni doktora, malome mi nije dobro" - rekao je i dodao da mu je sestra rekla kako je gužva i da ga ne mogu primiti prije 11 na što je rekao da ne pita kad ga mogu primiti nego da zovu doktora. Kaže kako ga je i sestra poslala na Hitnu koja je udaljena 20-ak metara, gdje su mu s vrata rekli da nije slučaj za Hitnu već da ga vode pedijatru. Ispričao je kako su mu rekli da je na katu doktorica Kaleb i da ide njoj. Nakon par minuta liječnica ga je primila, a već tada je dječak padao i kunjao na stolcu.

- Kad je ušao unutra, doktorica mu je pogledala prste i noge, to je već bilo plavi prsti, noge.... Uzela je slušalice i rekla: 'Bože moj, što je ovo?' - dodaje Bebić i kaže da je to njoj bio alarm.

Nastavio je kako je liječnica Hitnoj dala papir i rekla da ne idu nigdje jer su čekali helikopter. Bebić priča kako je otišao do kuće i uzeo robu, ali da ne zna što se odigravalo u međuvremenu. Kad se vratio presvukli su ga te odveli prema helikopteru. Misli kako je sigurno prošlo dva sata dok nisu došli do Splita.

- Smatram da doktorica Kaleb nije ništa kriva, da je ispravno postupila - rekao je Bebić na pitanje o nalazu Liječničke komore koji tereti i liječnicu Kaleb za stručni propust. Bebić dodaje da su drugi gledali i ništa nisu utvrdili, što mu nikad neće biti jasno, a ona je te da je u pravu.

Na pitanje tko je kriv po njemu kaže:

- Ne mogu sada o tome govoriti, tko je kriv, tko nije, to će se poslije otkriti u sudskom postupku. Mora se otkriti istina zbog mog pokojnog maloga i da se ne bi ne bi desilo nekoj drugoj obitelji što se desilo mojoj obitelji, da su nas se zavilo u crno do kraja - rekao je Bebić.

