Gana odobrila novo cjepivo protiv malarije, odobreno prije objave rezultata konačne faze ispitivanja

Gana je postala prva država na svijetu koja je odobrila novo cjepivo protiv malarije proizvedeno na Oxfordu, što je novi korak naprijed u borbi protiv te bolesti koje godišnje ubija stotine tisuća djece.

Ovo odobrenje je neuobičajeno jer se događa prije objave rezultata konačne faze ispitivanja.

Još uvijek se ne zna kad će se cjepivo početi davati u Gani jer druga regulatorna tijela poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i dalje procjenjuju njegovu sigurnost i učinkovitost.

„WHO može dati podršku, no to nije institucija koja daje odobrenja. FDA ima mandat regulatora i to smo i činili“, rekla je Delese Darko, direktorica ganske Agencije za hranu i lijekove (FDA).

Nije komentirala kad će se cjepivo početi davati jer su za to zadužene druge službe, Ganski program za malariju i nacionalno tijelo za imunizaciju EPI.

Malarija, bolest koju prenosi komarci, godišnje odnese više od 600 tisuća života, većinom afričke djece.

Znanstvenik s Oxforda Adrian Hill rekao je da je ganski regulator odobrio davanje cjepiva za dobnu skupinu koja je pod najvećim rizikom od malarije – djecu od 5 do 36 mjeseci starosti.

Oxford ima dogovor s indijskim Serum Institutom o proizvodnji do 200 milijuna doza tog cjepiva godišnje.

Najčitaniji članci