Garda odvraća Irance od prosvjeda i obećava nastavak blokade Hormuškog tjesnaca

Državna televizija IRIB News objavila je izjavu u kojoj prijeti potencijalnim prosvjednicima još oštrijim obračunom nego tijekom prosvjeda krajem prosinca i početkom siječnja u kojima je, prema američkim aktivistima za ljudska prava u Iranu (HRANA), ubijeno više od 7000 ljudi, prenosi Dpa. Demonstracije, u početku potaknute teškom ekonomskom krizom, bile su najznačajniji nemiri u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Tajna služba najavila je da će progoniti "izdajnike" 24 sata dnevno. Prema izjavi, "zli neprijatelj" potiče strah i ulične nemire jer nije uspio postići svoje ciljeve na bojnom polju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je priopćio da namjerava držati Hormuški tjesnac, ključnu prometnu točku za svjetske zalihe nafte, zatvorenim za promet.

Zapovjedni centar elitne postrojbe, prema novinskoj agenciji Fars, priopćio je da slijedi upute novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija.

Svi tankeri i brodovi koji plove u Hormuškom tjesnacu moraju se pridržavati iranskih propisa radi vlastite sigurnosti, dodaje se.

Garda je također rekla da će nastaviti napade "punom snagom" na ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela u regiji.

Brodski promet kroz tjesnac, otprilike 55 kilometara širok plovni put između Irana i Omana, praktički je kolabirao zbog iranskih napada na komercijalne brodove, a posljednjih dana pogođeno je više brodova.

Nemogućnost transporta nafte kroz tjesnac uzrokuje ozbiljnu nestabilnost na globalnom energetskom tržištu i podizanje cijena nafte i benzina.