Gary Koren: Priznanje Palestine nagrađuje najveći masakr Židova od holokausta

Priznanje palestinske države nagrađuje najveći masakr Židova od holokausta, dodatno destabilizira regiju i potkopava šanse za postizanje mirnog rješenja u budućnosti, izjavio je u ponedjeljak izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren. Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal u nedjelju su priznale Palestinu. Očekuje se da to danas učine Francuska i Belgija.

„Izrael kategorički odbacuje jednostranu deklaraciju o priznanju palestinske države koju su objavile Ujedinjeno Kraljevstvo i neke druge zemlje i neće prihvatiti nikakav imaginaran tekst koji ga pokušava prisiliti da prihvati neprihvatljive granice“, izjavio je veleposlanik u priopćenju.

„Deklaracija nagrađuje najveći masakr Židova od Holokausta, osnažuje terorističku organizaciju koja poziva na uništenje Izraela te učvršćuje podršku koju Hamas uživa“, rekao je dodajući da taj dokument „čelnici Hamasa nazivaju 'plodovima masakra 7. listopada'".

„Ovaj potez protivan je svakoj logici pregovora i postizanja kompromisa između dvije strane i dodatno će udaljiti željeni mir“, odlučan je Koren.

Osvrnuo se na Palestinsku samoupravu, vlast koju podržava Zapad i koja ima ograničenu upravu na Zapadnoj obali.

„Palestinska samouprava je dio problema, a ne dio rješenja“, rekao je, tvrdeći da „nije ispunila nijedan od svojih zahtjeva i obveza; nije zaustavila poticanje zločina, niti politiku plaćanja za ubijanje (pay-for-slay), niti je poduzela potrebne mjere za borbu protiv terorizma“, čemu u prilog navodi da su nedavno otkrivene rakete i projektili u blizini administrativnog središta te vlasti u Ramali na Zapadnoj obrali.

„Zato su Sjedinjene Države nametnule sankcije Palestinskoj samoupravi i spriječile njezine visoke dužnosnike da uđu u SAD“, dodaje.

Koren aludira na to što su Sjedinjene Države uskratile vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu, zbog čega neće osobno prisustvovati Općoj skupštini UN-a, ali će zbog pritiska u UN-u govoriti videopozivom.

Umjesto priznanja palestinske države, izraelski veleposlanik poručuje da bi se zemlje koje su potpisale ovu deklaraciju trebale baviti pritiskom na Hamas da oslobodi taoce i da se odmah razoruža, „ako zaista žele stabilizirati regiju“.

Koren se obratio Hrvatima ususret Roš Hašani, 5876. židovskoj Novoj godini, kako bi „zahvalio svim hrvatskim prijateljima Izraela“ i izrazio nadu da će suradnja između naših zemalja i dalje rasti“.