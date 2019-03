Gašenje brodogradilišta? 'Imat ću osjećaj kao da fali dio mene'

Pitanje Uljanika treba žurno riješiti, nema vremena za čekanje. Radnici i njihove obitelji proživljavaju teške trenutke, oni moraju znati kakva je njihova sudbina. Treba znati i što će biti s hrvatskom brodogradnjom, to moraju odlučiti stručnjaci. Apeliram na sve da se ovo riješi što prije, i apeliram da ako dođe do stečaja da to bude praćeno socijalnim programom koji će radnicima ponuditi zapošljavanje, kazala je u subotu predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, javlja N1.

Istaknula je da je brine kakav će utjecaj gašenje brodogradilišta imati na Istru, Rijeku i Primorje, jer je u tom području, podsjeća, brodogradnja je važna gospodarska grana.

- Ja ću se osjećati kao da fali dio mene - kazala je predsjednica, koja je obišla je štandove na sajmu 'Hrvatskih otočnih proizvoda' na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Poručila je da ona na sud ne može nikako utjecati. Nakon što je na Pantovčaku primila predstavnike Uljanika, Grabar Kitarović kaže da je na tu temu ragovarala i s premijerom.

- Oni se zaista trude iznaći rješenje i ja se nadam da će biti tako - izjavila je predsjednica.

Predsjednica je komentirala nadolazeće izbore za EU parlament.

- Važno je tko nas predstavlja u Europskom parlamentu, malo se podcjenjuje njegova uloga. To je jedna je od europskih institucija kojoj raste utjecaj - navela je i poručila da je izlazak na izbore pitanje demokratske odgovornosti bez obzira o kojim se izborima radi.

Ured predsjednice također se uključio u akciju prikupljanja pomoći dvogodišnjoj Mili Rončević (2) iz Rijeke koja boluje od leukemije, i koja bi trebala liječenje nastaviti u Americi, a za što su potrebna velika financijska sredstva.

- Angažirali smo se, radimo što možemo. Želim čuvati privatnost obitelji, pa ne želim o detaljima - kazala je.

Navela je da su pomogli financijski i da su u kontaktu s liječnicima: 'Povezujemo, konzultiramo se, ne mora pomoć biti samo finacijska, dogovaramo gdje bi mogla biti smještena obitelj.'