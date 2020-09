Gazda se u Kulmerovim dvorima vozika u minijaturnom autiću...

Ivica Todorić 'nestao' je sa svojih društvenih mreža, web stranica mu se ažurira, a on se, nakon što je optužnica stigla na Županijski sud, oglasio samo priopćenjem. U Kulmerovim je dvorima i rijetko izlazi u javnost

<p>Dok u javnost izlaze detalji optužnice protiv<strong> Ivice Todorića</strong>, koja je prošlog tjedna stigla na Županijski sud u Zagrebu, Todorićeve društvene mreže i internet stranica, s kojih se Gazda učestalo obraćao, potpuno su zamrli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gazda se relaksira u dvorcu</strong></p><p>'Web stranica i društvene mreže se trenutno tehnički ažuriraju i biti će dostupne uskoro', poruka je s ekrana stranice <strong><a href="https://ivicatodoric.hr/">ivicatodoric.hr.</a></strong></p><p>Bivši gazda Agrokora se nakon objave detalja optužnice oglasio tek priopćenjem. No video snimka koju su snimili čitatelji 24sata pokazuje kako se prije pravne bitke koja mu slijedi Todorić u Kulmerovim dvorima relaksira vožnjom na neuobičajenom vozilu.</p><p><strong><a href="https://www.24sata.hr/news/u-luksuzu-dvorca-kulmer-samuje-i-sniva-odmazdu-717183">Kako doznaje tjednik Express</a></strong>, Ivica Todorić, iako su mu i dalje blokirani svi računi, ne želi se preseliti u manji stan iako je dvorac teško održavati i plaćati. Kako su mu računi blokirani, za pretpostaviti je da mu pomažu ili djeca ili tajanstveni prijatelji koji su mu financirali i skoro godinu dana boravka u Londonu prije nego što je izručen u Hrvatsku.</p><p>Dvorac u kojem su se nekad održavali privatni partiji sad je tih. Nekad se nitko nije ni približavao, a kako se nalazi u slijepoj ulici nedaleko od popularnog polazišta planinara u Šestinama, u toj ulici se nekad nije moglo ni parkirati. Dobili bi upozorenje od zaštitara i posluge. Sad je ulica vikendom ispunjena automobilima, a samo masivna metalna vrata i tek pokoje svjetlo na prozorima podsjećaju da je nekad najmoćniji čovjek Hrvatske još tamo. </p><p>Ali je prilično usamljen. Do prije sloma Agrokora u dvorcu je živjela cijela dinastija. Sin Ante s tadašnjom suprugom Martinom i djecom, kći Iva s tadašnjim suprugom i suoptuženikom Hrvojem Balentom, te sin Ivan sa suprugom. Sve je bilo puno posluge, a nisu morali ići ni u kupnju. Kako otkrivaju detalji optužnice, sve njihove troškove plaćao je Agrokor. Od same kupnje dvorca pa do njegova uređenja, ali što je banalno, čak i do špeceraja. Bilo je dovoljno podići telefon i sve je stizalo. A ako je negdje trebalo dalje skočiti, tu je bio privatni helikopter. </p><p>Ivica Todorić i supruga Vesna su ipak promijenili navike. Nema više posluge, pa se supruga Vesna sama spušta na tržnicu na Britancu po špeceraj. On medije izbjegava u širokom luku. </p><p> </p><p> </p>