Hrvatska će primiti 20 Afganistanaca iz delegacije EU-a, potvrđeno je iz Ministarstvo vanjskih poslova.

Riječ je o manjem broju lokalnog stanovništva koje je radilo za EU i za koje je Europske služba za vanjsko djelovanje već apelirala da ih se ne ostavlja u toj zemlji i na taj način ugrožava nakon što su talibani preuzeli vlast.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što su talibani zauzeli glavni grad te zemlje, brojni su ljudi nastojali pobjeći iz Afganistana strahujući od odmazde i novih vlasti. Prihvat izbjeglica prije nekoliko dana najavilo je i Kosovo iz kojeg su poručili kako su to dogovorili s NATO-om.

No, na zapadu postoji zabrinutost da bi ponovni dolazak talibana na vlast ipak mogao dovesti do progona, a nekoliko zemalja organizira letove za evakuaciju Afganistanaca koji su radili za njihove vojske i institucije.

Neke države zbog toga nude utočište, a druge pozivaju na zatvaranje granica.

Iran postavlja šatore za hitne slučajeve, ali poziva na repatrijaciju ako i kada bude sigurno U tri pokrajine na granici s Afganistanom ulažu se napori za postavljanje privremenog smještaj za potencijalni priliv afganistanskih izbjeglica.

- Svi Afganistanci koji bi prešli u Iran bili bi, kad se uvjeti poboljšaju, vraćeni u domovinu - rekao je za novinsku agenciju IRNA Hossein Ghasemi, šef iranskog ministarstva unutrašnjih poslova. Iran, inače, dijeli 900 kilometara dugu granicu s Afganistanom i već je domaćin za gotovo 3,5 milijuna Afganistanaca, prema UN-ovoj agenciji za izbjeglice.

Što se tiče Pakistana, njihov je premijer Imran Khan rekao da će zatvoriti svoju granicu s Afganistanom ako da talibani preuzmu kontrolu. Khan je za New York Times rekao da Islamabad ne želi novi val izbjeglica od svog susjeda, jer njihova država ima oko tri milijuna afganistanskih migranata koji borave u Pakistanu.

Čini se da su granični punktovi za sada ostali otvoreni za Afganistance, ali je ministar za informiranje Fawad Chaudhry rekao za časopis Time da Islamabad priprema “sveobuhvatnu strategiju” za izolaciju izbjeglica u privremenim kampovima u blizini granice te tako sprečavajući novi priljev migranata.

Nešto zapadnije od Irana, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara raditi s Pakistanom kako bi pomogla stabilizaciji Afganistana i spriječila novi egzodus izbjeglica iz zemlje.

Dolazak afganistanskih migranata na istočnu granicu Turske postao je glavna tema u zemlji, a Erdoganovi politički protivnici traže od Erdoganove vlade da spriječi izbjegličku krizu u njihovoj zemlji. Vlada je na to odgovorila ubrzavanjem izgradnje velikog graničnog zida s Iranom.

Jedna od zapadnih sila, Velika Britanija je objavila planove za prihvaćanje 20.000 afganistanskih izbjeglica u narednim godinama, u sklopu novog programa preseljenja koji će dati prioritet ženama, djevojkama i vjerskim i drugim manjinama. Vlada britanskog premijera Borisa Johnsona rekla je da će 5.000 ljudi biti preseljeno u Veliku Britaniju u prvoj godini programa.

Što se tiče novoga svijeta, Kanada je rekla da će primiti više od 20.000 ugroženih Afganistanaca.

- Uključujući žene lidere, zagovornike ljudskih prava, novinare, LGBTQ osobe, one koje pripadaju progonjenim vjerskim grupama i porodice prevodilaca koji su već doseljeni u Kanadu - piše The Globe and Mail. Uz to, ponudit će i utočište tisućama Afganistanaca koji su radili za kanadske vlasti tijekom njihovih operacija u Afganistanu.

SAD su do srpnja ove godine primile samo 494 afganistanske izbjeglice. Godinu dana ranije, 604 su preseljene. Najviše su ih primili 2016., u mandatu bivšeg predsjednika Baracka Obame, tad su primilo više od 2700 afganistanskih izbjeglica.

SAD su zbog kaosa u Afganistanu proširile svoje izbjegličke kriterije na sadašnje i bivše zaposlenike medijskih organizacija sa sjedištem u SAD-u, agencije za pomoć i razvoj i druge humanitarne grupe koje primaju američka sredstva.

Američki dužnosnici su rekli da se 15.000 Afganistanaca već preselilo u SAD u okviru programa za posebne imigrantske vize. Još oko 18.000 čeka na obradu zahtjeva. Američki dužnosnici rekli su da će se evakuacije nastaviti, a tri vojne baze u SAD-u spremne su za smještaj do 22.000 evakuiranih.

Što se tiče Europe, Austrija je rekla da se zalaže za suzbijanje mogućeg izbjegličkog vala i deportaciju na licu mjesta u susjednoj regiji ratom razorene zemlje.

- Cilj mora biti zadržati većinu ljudi u regiji - rekao je u srijedu austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. Ministar je odbacio daljnji priljev migranata i objasnio da je Austrija već ugostila 44.000 Afganistanaca. Austrija pod konzervativnim Sebastianom Kurzom ima oštar stav prema migracijama, što je u suprotnosti s sadašnjim koalicijskim partnerom, Zelenim.

Vlada Sjeverne Makedonije priopćila je da će u narednim danima privremeno primiti 450 Afganistanaca nakon što je odobrila zahtjev Washingtona. Izbjeglice će biti zaposlenici i porodice afganistanskog osoblja “u humanitarnim i mirovnim misijama, aktivisti organizacija za zaštitu prava, novinari, prevodioci, studenti i stipendisti”, navodi se u priopćenju vlade.

Očekuje se da će oni stići u zemlju “do kraja tjedna, ovisno o uvjetima na aerodromu u Kabulu”, i ostat će dok se ne uredi dokumentacija za imigracijske vize za SAD.

Albanska vlada je također prihvatila zahtjev Washingtona da privremeno primi afganistanske izbjeglice koje traže vize za ulazak u SAD. Vladini izvori rekli su za Associated Press da se očekuje da će u zemlju u naredna 24 sata stići oko 300 Afganistanaca. Navodno će biti smješteni u studentski smještaj u glavnom gradu Tirani i neke hotele u obližnjem zapadnom lučkom gradu Draču.