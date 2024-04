Gdje je vaše biračko mjesto, tko ima pravo na pomoć u glasanju, kome se listić nosi doma...

Danas su parlamentarni izbori, birači imaju još do 19h da prouče programe stranaka i odluče koga će zaposliti da vodi državu naredne četiri godine i glasaju. Donosimo upute kako možete vidjeti gdje se nalazi vaše biračko mjesto, gdje glasaju zatvorenici, štićenici domova za starije i nemoćne, pacijenti u bolnicama, što ako je netko državljanin Republike Hrvatske koji je trenutno u zemlji, ali nema prijavljeno prebivalište te kako biračko pravo ostvaruju invalidi i oni koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu na birališta.

Državno izborno povjerenstvo je na svojoj web stranici objavilo upute za birače. Za one koji još ne znaju u koju izbornu jedinicu spadaju, na web stranici Državnog izbornog povjerenstva trebaju odabrati Izbori/Referendumi, potom Izbori zastupnika u Hrvatski sabor, pa Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2024., i četvrta stavka su biračka mjesta. Kad se to odabere, otvori se novi prozor gdje je prva stavka 'BIRAČKA MJESTA'. To je za građane koji imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište. Klikom miša na tu stavku otvara se aplikacija u kojoj se mogu vidjeti biračka mjesta po izbornim jedinicama. Nakon odabira izborne jedinice, pojavljuje se adresar biračkih mjesta gdje su njihove adrese.

Foto: screenshot/DIP

Tko ne zna koje je njegovo biračko mjesto, tu je i opcija 'biračka mjesta s pripadajućim područjem'. Tu se može vidjeti pod kojim biračkim mjestom je nečija adresa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: screenshot/DIP

Tko ima hrvatsko državljanstvo, a ne i prebivalište, dakle spada pod dijasporu i igrom slučaja se zatekao u Hrvatskoj, biračka mjesta su osigurana po svim jedinicama. Za izborne jedinice do druge do desete pogledajte OVDJE pod kategorijom Posebna biračka mjesta za aktivno registrirane birače u Republici Hrvatskoj . U Zagrebu je to mjesto u prizemlju zgrade Gradske uprave na adresi Trg Stjepana Radića 1.

Tko u srijedu nije u mjestu prebivališta i registriran je kao birač izvan mjesta prebivališta, popis biračkih mjesta je na Biračka mjesta za birače registrirane izvan mjesta prebivališta

Birači koji su u ustanovama socijalne skrbi popis biračkih mjesta mogu naći pod kategorijom Posebna biračka mjesta u ustanovama socijalne skrbi

Birači lišeni slobode, odnosno zatvorenici, mogu glasati u zatvorima i kaznionicama, a to se odnosi i na one zatvorenike s hrvatskim državljanstvom koji nemaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, samo što oni mogu glasati samo za kandidate na listi za dijasporu.

Birači s invaliditetom, koji ne mogu do biračkog mjesta i nepismeni birači

Po Ustavu Republike Hrvatske, svi građani stariji od 18 godina imaju opće i jednako biračko pravo, pa se i onima koji iz opravdanih razloga ne mogu doći do birališta, mora omogućiti da glasaju.

Građani koji zbog invaliditeta ne može samostalno zaokružiti listu ili osobu kojoj žele dati svoj preferencijalni glas, može doći na biračko mjesto u pratnji osobe od povjerenja koja će to učiniti umjesto njih. Ista je uputa za birače koji su nepismeni, a žele glasati.

Slijepi birači imaju pravo također doći u pratnji osobe koja će po njihovoj uputi u njihovo ime zaokružiti listu i kandidata za saborskog zastupnika.

Za birače koji zbog bolesti ili invaliditeta ne mogu doći na biračko mjesto, procedura je sljedeća: potrebno je do podne na dan izbora obavijestiti biračko mjesto pod koje osoba spada. Tko ne može sam obavijestiti birački odbor, to može napraviti i osoba od povjerenja. Tko ne stigne do podne, predsjednik biračkog odbora mora omogućiti osobi glasanje ako to neće ometati glasanje na biračkom mjestu.

Što kad se osoba prijavi i treba joj omogućiti glasanje kod kuće?

Predsjednik biračkog odbora će odabrati najmanje dva člana ili zamjene članova biračkog odbora koji će otići kod birača doma s nekoliko glasačkih listića koji su nasumično odabrani. Birač će nasumično izabrati jedan od listića, kako bi se smanjila šansa da itko iz biračkog odbora sazna serijski broj listića. Članovi odbora će ga obavijestiti o njegovim biračkim pravima i ne smiju gledati što osoba zaokružuje kako bi se osigurala tajnost glasanja. Birač će sam preklopiti listić i staviti ga u omotnicu koju će zatvoriti tako da se osigura da nitko ne zna za koga je glasao. Ako to sam ne može, to će napraviti osoba od povjerenja koju sam birač odabere. Članovi biračkog odbora će na omotnicu napisati za koju izbornu jedinicu je birač glasao. Tu omotnicu moraju predati predsjedniku biračkog odbora koji će izvaditi presavijeni listić i ubaciti ga u kutiju s drugim ispunjenim listićima, odmah i bez pregledavanja. Ostali neiskorišteni listići se vraćaju na hrpu drugih neiskorištenih listića i u opticaj. Da svi budu sigurni da su članovi biračkog odbora zaista otišli do birača koji je zatražio glasanje od doma, predsjednik biračkog odbora mora voditi evidenciju o njihovim odlascima, a taj obrazac moraju potpisati svi članovi biračkog odbora i on se predaje uz izborni materijal.

Što ako birač dođe do biračkog mjesta, ali ne može ući jer nije pristupačno za invalide? U tom slučaju predsjednik biračkog odbora zadužuje dva člana da izađu ispred s glasačkim listićima i omoguće glasanje.

Svi koji su glasali ovako kako smo opisali moraju biti i na popisu birača koji su glasali.

Glasovat će i birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, oni u mirovnim operacijama i misijama. Oni su se mogli registrirati kao birači do 6. travnja.

Što članovi biračkog odbora ne smiju?

Članovi biračkih odbora dužni su od birača uzeti osobnu iskaznicu kako bi provjerili je li na pravom mjestu i evidentirati da je osoba glasala. Ne smiju: govoriti biračima za koga da glasuju, raspravljati o izbornim programima stranaka koje su se kandidirale ili komentirati kandidate, navirivati se i prilaziti biračima dok glasaju ako nisu tražili pomoć, otvarati preklopljeni ispunjeni birački listić da bi vidjeli kako je netko glasao, fotografirati listu birača, izborne listiće ili ljude koji glasaju.

Da bi sve proteklo u redu, tu su i promatrači koji također ne smiju ništa od navedenog. Ako im se birač obrati za pomoć, moraju ga uputiti na predsjednika i članove biračkog odbora. Na ovim izborima bit će 5246 promatrača u Hrvatskoj i 87 u inozemstvu. Promatrači su članovi stranaka i nezavisnih lista koje se natječu, udruga nacionalnih manjina koje su predložile kandidata, nevladinih udruga registriranih u Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka ili međunarodnih organizacija. Promatrači ne mogu biti osobe koje su na izbornim listama.

Sad sve što preostaje punoljetnim građanima Republike Hrvatske je razmisliti za koga će glasati i danas između 7 i 19 sati otići na svoje biračko mjesto s važećom osobnom iskaznicom, putovnicom, vozačkom dozvolom ili nekom drugom javnom ispravom s fotografijom s koje se može nedvojbeno utvrditi identitet. Za sva ostala pitanja pogledajte OVDJE.