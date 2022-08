Gdje se može cijepiti? Split cijepi čak i vikendom, a u Lici morate za termin čekati čak 10 dana

Dok nadležni i dalje stalno pozivaju građane da se cijepe, u nekim je gradovima prava umjetnost pronaći punkt na kojem se može cijepiti. Baš kao za virus, trebao nam je mikroskop da u nekim gradovima pronađemo takva mjesta. Cijepljenja vikendom ima samo u Splitu, u većini županija termini za cijepljenje bez najave su rijetki, a u velikoj većini slučajeva nude se prijepodne, dakle isključivo tijekom radnog vremena. Zagreb, Rijeka i Split su među rijetkima koji imaju cijepljenje popodne.

Pregledali smo popis županijskih zavoda za javno zdravstvo, u koje se može doći na cijepljenje bez najave.

U većini gradova cijepljenje je loše organizirano jer se termini nude na kapaljku, ili na stranicama ne nude uopće, odnosno nisu ažurirani. Alternativa je cijepljenje kod liječnika obiteljske medicine, uz prethodnu prijavu. I dalje se za cijepljenje može prijaviti i preko platforme cijepise.zdravlje.hr, ili u nekoj od ljekarni, čiji je popis također na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Od većih gradova, vikendom je na punktovima bez najave moguće cijepiti se samo u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, gdje se cjepivo može dobiti i svakim radnim danom od 8 do 18 sati, Vukovarska 46, Split. U Rijeci su vrata za cijepljenje otvorena također u NZJZ-u županije u Krešimirovoj 52a, od ponedjeljka do petka u terminu 8-19.30 sati. U Zagrebu su četiri cijepna punkta: u NZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, ponedjeljkom od 16 do 18 sati i petkom od 12 do 15 sati, u Domu zdravlja Zagreb - Istok, Sesvete, Ninska 16, i u Domu zdravlja Zagreb - Zapad, Prečko 2a, cijepljenje je ponedjeljkom od 16 do 18 sati, a u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22, ponedjeljkom od 14 do 18 sati.

U Osječko-baranjskoj županiji dostupan je samo plan cijepljenja za kolovoz, tijekom kojeg su u cijeloj županiji nudili ukupno 13 termina za cijepljenje, preostao je još samo termin u osječkom Centralnom domu zdravlja - 30. kolovoza od 14 do 19 sati.

U Dubrovniku će cijepiti 31. kolovoza u Studentskom domu od 8.30 do 10.30, Istarska županija nudi cijepljenje u Puli petkom, u drugim gradovima neki drugi dan u tjednu. Šibensko-kninska nudila je zadnje termine u lipnju, tako barem stoji na stranici njihovog zavoda, a Ličko-senjska ima termine iz svibnja. Telefonom smo doznali da se u Gospiću može cijepiti 30. kolovoza, a onda je sljedeći termin 8. rujna. Na mrežnim stranicama za Sisačko-moslavačku nismo uspjeli pronaći termine i punktove, karlovačka Služba za epidemiologiju nudi termine srijedom i petkom. Krapinsko-zagorska županija jedna je od rijetkih manjih županija koje cijepljenje imaju svakog dana, u Zaboku, Zivtov trg 3, od ponedjeljka do petka od 8 do 11 sati.

Sve u svemu, lakše je naručiti se za cijepljenje kod obiteljskog liječnika nego iskušavati sreću sa županijskim punktovima, posebno u manjim gradovima. Svi punktovi niti ne nude četvrtu dozu, odnosno drugo docjepljivanje, koje HZJZ preporučuje starijima od 60 godina, i rizičnima, najmanje četiri mjeseca nakon primitka treće doze. U tu svrhu koristi se mRNA cjepivo (Pfizer i Moderna). Oni kojima je potrebno docjepljivanje ne trebaju čekati novo cjepivo prilagođeno i omikronu, poručuju iz HZJZ-a. Kažu da, osim što nije poznato kad će stići, zasad nema ni čvrstih dokaza da će biti učinkovitije od trenutno dostupnih cjepiva.

Treću dozu cjepiva protiv korona virusa nije dobilo čak 99 posto građana koji su stariji od 60 godina

Prema podacima koje smo dobili od HZJZ-a, treću odnosno četvrtu dozu cjepiva već bi trebali dobiti gotovo svi stariji od 60 godina. - S obzirom na to da preporučujemo docjepljivanje tri do četiri mjeseca nakon završetka primarne sheme cijepljenja (prve i druge doze), po tim uputama bi dodatnu dozu cjepiva trebalo 99,04 posto građana starijih od 60 - odgovorili su nam iz HZJZ-a.

To znači da je gotovo svima starijima od 60 koji su se dosad cijepili primarno cjepivo već “isteklo”, a mnogima već i treća doza. U populaciji starijih od 60 godina prvom je dozom cijepljeno njih 79 posto, drugom 75 posto, trećom 47 posto, a četvrtom 0,25 posto. To znači da niti jednu dozu još nije primilo oko 20 posto najstarijih građana Hrvatske, a njih 25 posto nije uzelo drugu dozu. Kako pokazuju istraživanja, najbolji imunitet daje preboljenje korone s cijepljenjem, a najlošiji samo preboljenje. Bolji imunitet od samo preboljenja daje samo cijepljenje.

