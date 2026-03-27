KAOS U GORSKOM KOTARU

'Gdje su ralice sad kad nam najviše trebaju? Zameteni smo u selu, što da nam treba hitna?'

Piše Bojana Mrvoš,
Gorski kotar je zameten snijegom, službeno ga je pola metra, ali u nanosima i daleko više. U selima oko Mrkoplja stanovnici kažu da im ralica prolazi "na kapaljku", zameteni su

Danas je i gore nego jučer, snijeg ne prestaje padati, a ralice rijetko prolaze. Jučer nam je ralica prošla prijepodne oko 10, i tek opet oko pet popodne, nismo mogli na posao. Pitamo se samo što bi bilo da je nekome u selu trebala hitna pomoć, žale se stanovnici Mrkoplja i okolnih, još manjih sela u Gorskom kotaru koje je zameo snijeg. Ogorčeni su jer im ralice dolaze "na kapaljku", zameteni su. Na cesti je jučer, kažu, bilo i 30 centimetara snijega, nemoguće da se bilo kamo krene autom. 

Situacija je jako teška na lokalnim cestama Gorskog kotara, u Delnicama je službeno oko 55 centimetara snijega, no mještanima se čini da ga je i puno više, u nanosima svakako. Na ceste su poslani  i utovarivači koji ih proširuju. 

U Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije kažu da se radi po prioritetima, a svatko ima pravo postaviti pitanje o čišćenju. Ralice su na terenu, čini se sve što je moguće, zaključuju. Nemaju informacija da negdje postoje veći problemi. 

