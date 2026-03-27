Gusti snijeg paralizirao Gorski kotar: 'Mećava je, probijamo se do Zagreba. Neumorno pada!'

Mećava je, nema vjetra, samo pada gusti snijeg, tako nam jutros javlja čitatelj iz Ravne Gore koji se autocestom probija prema Zagrebu, opisujući prizore koji više nalikuju pravoj zimskoj oluji nego kraju ožujka.

Snijeg neumorno pada, vidljivost je smanjena, a promet se odvija otežano unatoč stalnom radu zimskih službi.

- Ralice čiste, ali svako malo se vidi kako je netko sa sva četiri na zaustavnom traku. Jedna je traka slobodna, druga je zatrpana, stvarno pada jako gusti snijeg - govori čitatelj, dodajući kako situacija na cesti nije nimalo bezazlena.

Prema njegovim riječima, vozila koja su stala uz rub ceste prizor su koji se učestalo ponavlja.

- Ne znam voze li se na ljetnim gumama, ali ima ih po cijeloj autocesti - kaže, upozoravajući na moguće neprilagođene uvjete vožnje.

Slične dojave stižu i iz drugih dijelova Gorskog kotara, gdje čitatelji javljaju kako su pojedini kamioni ostali zatrpani snijegom na odmaralištima, dodatno otežavajući promet i logistiku.

Visina snježnog pokrivača u petak ujutro najviša je zabilježena na Zavižanu, gdje je izmjeren čak 91 centimetar snijega. U Delnicama je napadalo 54 centimetra, u Pargu kod Čabra 36 centimetara, dok je na zagrebačkoj Puntijarki izmjereno 30 centimetara.

Snježni pokrivač prisutan je i u drugim dijelovima unutrašnjosti. Gospić bilježi 20 centimetara, Ličko Lešće 15, a Ogulin 12 centimetara snijega.

- U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet - objavio je HAK.

Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

Također, zbog čestih prometnih nesreća pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.

- U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije - kažu iz HAK-a.