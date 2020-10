Zagrepčanka Tajana o liječenju u Dubravi: Bore se, fali lijekova, a i pelene sam nabavljala sama

O iskustvu bolničkog liječenja u srpnju u bolnici u Dubravi progovorila je Tajana Jakić koja je već tada na vlastitoj koži osjetila nedostatak lijekova i potrepština, a dogodilo se i da nije dobila obrok

<p>Istina je da u KBC Dubrava nedostaje lijekova i da vlada kaos, no medicinsko osoblje daje sve od sebe da pacijenti to ne osjete i da im pruže najbolju moguću njegu, rekla je Zagrepčanka <strong>Tajana Jakić</strong> o kojoj smo pisali jer je u ožujku oboljela od Covida nakon čega je pala u komu i provela tri mjeseca u bolnici te završila u invalidskim kolicima.</p><p>Probleme s nedostatkom lijekova i drugih potrepština osjetila je na svojoj koži već početkom srpnja i odlučila to podijeliti s nama jer kaže kako javnost treba znati da je virus stvaran, a stanje opasno.</p><p>- Za vrijeme boravka u KB Dubrava neke sam lijekove morala sama kupovati. Npr. za moj dekubitus je suprug kupio Aquacel gel u ljekarni. S druge strane, moja liječnica opće prakse nije mi mogla prepisati niti jedan lijek jer sam bila na bolničkom liječenju pa smo bili primorani ljiekove kupovati sami - objasnila je Jakić.</p><p>Osim lijekova, Tajana je morala nabavljati i druge potrepštine, a sjeća se i kako je jednom prilikom ostala bez obroka.</p><p>- Pelene mi je također donosio suprug jer bolnica nije imala adekvatnih veličina, a ja sam tada bila puno jača. Budući da sam bila izolirana i nisam se mogla pomaknuti da pozvonim, mobitelom sam u par navrata zvala odjel na kojem sam ležala da bi se možda koja sestra javila. Na moje pitanje da zašto nema obroka sestra bi se začudila i pitala: "Niste dobili?" - pojašnjava Tajana teške trenutke liječenja u KBC-u Dubrava.</p><p>U sjećanju joj je, kaže, ostalo i kako su je previjali u "svemirskim odijelima" čak i kada je imala negativan nalaz na korona virus zbog čega je dugo čekala presvlačenja, a imala je čestih probavnih smetnji no napominje kako "skida kapu" svom liječničkom i drugom medicinskom osoblju zbog brige i truda koji ulažu u liječenje pacijenata.</p><p>- Sustav je pred kolapsom ne zbog osoblja jer oni crpe zadnje atome snage i brižno rade svoj posao. Problem je loše kadroviranje zbog kojih je svima njima uskraćena potpuna briga o svakom pacijetu - zaključila je Tajana.</p><p>Podsjetimo, Zagrepčanka Tajana Jakić u ožujku je oboljela od Covida nakon čega je pala u komu i provela tri mjeseca u bolnici, a na respiratoru 45 dana te je od posljedica zaraze, kaže, završila u invalidskim kolicima. Izgubila je 35 kilograma i gotovo joj je potpuno ispala kosa koju je jučer i sasvim ošišala. Danas, mjesecima nakon velike muke koju je prošla osjeća se bolje.</p><p>-Rane su zarasle i često guram kolica, pokušavam vježbati i počela sam kuhati ručak. Fali mi snage, to je najveći problem otpočetka, ali borim se - rekla je ova hrabra majka i supruga.</p>