'Generale Mladiću hvala za Srebrenicu': Sramotni grafiti na zgradi ambasade u Crnoj Gori

Foto: Reuters/Pool

I nedavno je ratni zločinac bio u fokusu javnosti. Prije kvalifikacijske utakmice BiH-Rumunjska, gostujući navijači su u Beogradu raširili transparent: Mladić, europski heroj. Muslimane svodi na nulu

Na zgradi veleposlanstva BiH u Crnoj Gori pojavio se ogavan, ksenofoban grafit. Na ogradi ambasade su išarane poruke "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i "Kafa slatko Mladić Ratko".

 - Mi smo odmah pozvali osobu koja vodi osiguranje ambasade, koja je pozvala policiju. Prvo je došao jedan policajac, a onda su poslali ekipu za uviđaj, kada su vidjeli o čemu se radi - rekao je veleposlanik Branimir Jukić za Klix.ba

NAKON UVOĐENJA VIZA Skoro 9000 Turaka u zadnjih par tjedana napustilo Crnu Goru
Skoro 9000 Turaka u zadnjih par tjedana napustilo Crnu Goru

I nedavno je ratni zločinac bio u fokusu javnosti. Prije kvalifikacijske utakmice BiH-Rumunjska, gostujući navijači su u Beogradu raširili transparent: Mladić, europski heroj. Muslimane svodi na nulu.

