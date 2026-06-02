GENIJALNO Karlovčanin dobio kaznu pa pisao policiji: 'Krivi smo, ali hvala policajcu'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Veselo društvo zaradilo je prekršajnu kaznu u noćnoj vožnji, a vozač je potom poslao poruku policiji u kojoj hvali službenike za izniman angažman i profesionalnost

U moru loših vijesti s hrvatskih cesta, Karlovačka policija objavila je jednu drugačiju i pozitivnu priču. Naime, vozač Tomislav poslao im je službeni e-mail kako bi pohvalio patrolu koja ga je kaznila u noći 24. svibnja. Kako je napisao, bio je u prekršaju, a i u autu je bilo veselo. Društvo slavilo nakon dugo vremena, svi su bili u elementu i sami priznaju da su vjerojatno bili malo naporni policajcima.

Ovim putem želimo pohvaliti postupanje policijskog službenika prometne policije koji nas je u noći 24.05.2026. godine prilikom obavljanja svog posla kontrole prometa zaustavio. Naime, prilikom kontrole prometa bio sam u prekršaju i dobio sam prekršajni nalog, putnici u mome vozilu su bili dobrog raspoloženja (slavili smo nakon dužeg vremena) i vjerujem da smo svi skupa bili „malo“ i naporni policijskom službeniku koji nas je zaustavio - napisao im je Tomislav koji je naglasio kako su svjesni svoje odgovornosti ali isto tako su svjesni koliko je profesionalan i uljudan bio policijski službenik koji je samo radio svoj posao.

- Upravo zbog toga ovim putem želimo se policijskom službeniku zahvaliti na njegovom velikom strpljenju i  velikoj profesionalnosti. Bilo bi nam drago da ga pohvalite i kod njegovih nadređenih. Na nalogu u potpisu stoji policijski službenik D.S. Policijska službenica koja je bila sa njime također uljudna i profesionalna. Bez obzira na prekršaj lijepo je kad se tako ophode sa ljudima - piše u poruci. 

Karlovačka policija s ponosom je podijelila ovu poruku i poručila.
- Jednostavno „hvala“ najljepši je način nagrađivanja nečijeg rada, akcije, ponašanja ili dobro odrađenog posla te smo s ponosom odlučili podijeliti na ovaj način pohvalu koju smo zaprimili za policijske službenike Policijske uprave karlovačke, Postaje prometne policije Karlovac.
 

