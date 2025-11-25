Obavijesti

Gerontodomaćice u akciji: Policija ih uči kako prepoznati online prevare i zaštititi starije

Piše Marta Divjak,
Foto: PU primorsko goranska

Budući da njihovi korisnici često ne izlaze iz kuće zbog bolesti i starije su životne dobi, skrenuta im je pozornost na prijevare na kućnom pragu, gdje su žrtve najčešće upravo stariji ljudi

Primorsko-goranska policija održala je edukaciju za gerontodomaćice usmjerenu na prevenciju računalnih prijevara u sklopu preventivne kampanje "Web heroj", kao i na zaštitu od imovinskog kriminaliteta. Svaka od šest gerontodomaćica skrbi o sedam do osam starijih osoba koje uglavnom ne napuštaju svoje domove, a posebno su educirane za pružanje potpore i podrške osobama starijim od 65 godina te osobama s invaliditetom.

Budući da su u svakodnevnom kontaktu sa svojim korisnicima, cilj edukacije bio je da im prenesu praktične informacije i savjete o samozaštiti, kako u virtualnom, tako i u stvarnom svijetu. Premda kibernetički kriminal zahvaća ljude svih dobi i razina obrazovanja, znanja koja su stekle korisna su i njima osobno.

Foto: PU primorsko goranska

Nakon kratkog uvoda u kampanju, koja građanima nastoji približiti najčešće oblike kibernetičkog kriminaliteta i mjere zaštite, sudionicama su kroz konkretne primjere predstavljene različite vrste računalnih prijevara. Upoznale su se s prijevarama s lažnim računima, prijevarama pri online kupnji, tzv. direktorskim, investicijskim i romantičnim prijevarama, kao i s različitim oblicima krađe identiteta na mreži - phishingom, smishingom i vishingom.

Uz načine prepoznavanja prijevara, gerontodomaćice su dobile i niz savjeta kako se od njih zaštititi i povećati razinu vlastite kibernetičke sigurnosti. Podsjetili su ih i na opće preporuke: instalirati aplikacije samo iz provjerenih izvora, ne otvarati sumnjive poveznice i privitke u neželjenim porukama, uvijek se odjaviti s web stranica nakon obavljene kupnje, redovito ažurirati uređaje i aplikacije te isključiti Wi-Fi, lokacijske usluge i Bluetooth kad nisu u uporabi.

Posebno je naglašeno da je prevencija najvažniji alat u borbi protiv kibernetičkog kriminala, jer su počinitelji često izvan EU i izvan dosega pravosudnih tijela. Velik interes za temu potvrdila su brojna pitanja sudionica te razmjena iskustava iz vlastitog i iz života poznanika.

Budući da njihovi korisnici često ne izlaze iz kuće zbog bolesti i starije su životne dobi, skrenuta im je pozornost i na tradicionalne oblike imovinskog kriminaliteta, posebno na prijevare na kućnom pragu, gdje su žrtve najčešće upravo starije osobe.

