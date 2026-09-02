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SUMNJAJU NA SALMONELU?

Gimnazijalci iz Sl. Broda vratili se bolesni s maturalca: Dio njih s teškim simptomima na infuziji

Piše Franjo Lepan,
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Gimnazijalci iz Sl. Broda vratili se bolesni s maturalca: Dio njih s teškim simptomima na infuziji
Foto: Canva
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Od ukupno 140 učenika koji su sudjelovali na maturalnom putovanju u Španjolsku, njih 46 razvilo je simptome bolesti. Preliminarno za sada stoji da se radi o salmoneli, otkrio je dr. Ante Cvitković, ravnatelj NZJZ Brodsko-posavske županije

Umjesto da početak nove školske godine pamte samo po druženju i lijepim uspomenama s maturalnog putovanja, dio učenika i profesora Gimnazije „Matija Mesić“ iz Slavonskog Broda kući se vratio sa zdravstvenim tegobama.

Od ukupno 140 učenika koji su sudjelovali na maturalnom putovanju u Španjolsku, njih 46 razvilo je simptome bolesti. Učenici su u poznatom turističkom odredištu Lloret de Mar boravili od 23. do 31. kolovoza, a u Slavonski Brod vratili su se u ponedjeljak.

Prema dosad dostupnim informacijama, dio učenika razbolio se još tijekom boravka u Španjolskoj, zbog čega su neki već tamo potražili liječničku pomoć. Kod drugih su se simptomi pojavili nakon povratka u Hrvatsku.

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Među simptomima koji su zabilježeni su visoka tjelesna temperatura, koja je kod pojedinih učenika dosezala 39,5 stupnjeva, malaksalost, slabost i respiratorne tegobe. Prema lokalnim informacijama, kod dijela učenika pojavili su se i mučnina, zimica, povraćanje, proljev i glavobolja.

Zbog većeg broja oboljelih koji su tijekom putovanja bili zajedno, uključene su epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Uzeti su brisevi i drugi uzorci kako bi se laboratorijskom analizom utvrdilo što je izazvalo zdravstvene tegobe.

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- Preliminarno za sada stoji da se radi o salmoneli. No, dodatne pretrage uzoraka to će potvrditi, kada analize budu i cijelosti možemo to sa stopostotnom sigurnošću potvrditi - rekao je u utorak dr. Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, dodavši da će se znati da li se radi o bakteriji ili virusu.

Posebnu pozornost zdravstvenih službi privlači činjenica da se simptomi kod dijela učenika pojavili još tijekom putovanja, dok su se kod drugih razvili tek nakon povratka. Sam povratak autobusom trajao je gotovo 30 sati, no trajanje putovanja samo po sebi ne može se smatrati uzrokom bolesti.

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Za učenike i njihove roditelje sada je najvažnije da se utvrdi uzročnik i da se zdravstveno stanje oboljelih prati. Rezultati laboratorijskih analiza trebali bi dati jasniju sliku o tome što je dovelo do obolijevanja većeg broja učenika.

- Zbog težih simptoma troje ili četvero učenika je primljeno u dnevnu bolnicu u kojoj su dobili infuziju i određenu terapiju. Oni su puteni kući na liječenje. Pratimo situaciju i u stalnoj smo vezi sa Javnim zavodom za javno zdravstvo - rekao je dr. Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu.

Do tada, međutim, ostaje otvoreno ključno pitanje, je li riječ o jednoj zaraznoj bolesti koja se proširila među učenicima ili o zdravstvenim tegobama različitog podrijetla.

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