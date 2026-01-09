Giorgia Meloni: 'Ne vjerujem da će SAD napasti Grenland, to je opcija koju ja ne bih podržala'

Na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za medije, Meloni je dodala da postoji potreba za "ozbiljnom i značajnom" prisutnošću NATO-a u arktičkoj regiji, uključujući na Grenlandu.

"I dalje ne vjerujem u hipotezu da bi Sjedinjene Države pokrenule vojnu akciju kako bi preuzele kontrolu nad Grenlandom, opciju koju očito ne bih podržala", rekla je Meloni.

"Vjerujem da to ne bi bilo ni u čijem interesu. Mislim da to ne bi bilo ni u interesu Sjedinjenih Američkih Država, da budem jasna", dodala je talijanska premijerka.

Operacija američke vojske u kojoj je svrgnut vođa Venezuele ponovno je potaknula zabrinutost zbog američkih namjera prema Grenlandu. Bijela kuća objavila je u utorak da SAD razmatra više opcija za preuzimanje Grenlanda, među njima i uporabu vojne sile.

Meloni, koja se smatra jednom od najbližih saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa u Europi, rekla je da je "svima jasno" da bi svaki američki potez glede Grenlanda značajno utjecao na NATO. Dodala je da je to ujedno razlog zašto ne vjeruje da će Washington ispuniti svoje prijetnje.

Međutim, rekla je da je važno da NATO pojača svoju prisutnost u arktičkoj regiji, kao i da razumije zabrinutost SAD-a po pitanju potrebe sprječavanja "pretjeranog miješanja drugih aktera koji bi mogli biti i neprijateljski raspoloženi".