Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRALA TENZIJE

Giorgia Meloni: 'Ne vjerujem da će SAD napasti Grenland, to je opcija koju ja ne bih podržala'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Giorgia Meloni: 'Ne vjerujem da će SAD napasti Grenland, to je opcija koju ja ne bih podržala'
Foto: VINCENZO LIVIERI/REUTERS

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u petak da ne vjeruje da će Sjedinjene Države upotrijebiti vojnu silu za aneksiju Grenlanda, upozorivši da bi takav potez imao teške posljedice za NATO

Admiral

Na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za medije, Meloni je dodala da postoji potreba za "ozbiljnom i značajnom" prisutnošću NATO-a u arktičkoj regiji, uključujući na Grenlandu.

"I dalje ne vjerujem u hipotezu da bi Sjedinjene Države pokrenule vojnu akciju kako bi preuzele kontrolu nad Grenlandom, opciju koju očito ne bih podržala", rekla je Meloni.

"Vjerujem da to ne bi bilo ni u čijem interesu. Mislim da to ne bi bilo ni u interesu Sjedinjenih Američkih Država, da budem jasna", dodala je talijanska premijerka. 

SA ZEMLJAMA MERCOSURA Pobjeda Meloni. Odgodili su potpisivanje bitnog sporazuma
Pobjeda Meloni. Odgodili su potpisivanje bitnog sporazuma

Operacija američke vojske u kojoj je svrgnut vođa Venezuele ponovno je potaknula zabrinutost zbog američkih namjera prema Grenlandu. Bijela kuća objavila je u utorak da SAD razmatra više opcija za preuzimanje Grenlanda, među njima i uporabu vojne sile.

Meloni, koja se smatra jednom od najbližih saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa u Europi, rekla je da je "svima jasno" da bi svaki američki potez glede Grenlanda značajno utjecao na NATO. Dodala je da je to ujedno razlog zašto ne vjeruje da će Washington ispuniti svoje prijetnje.

Međutim, rekla je da je važno da NATO pojača svoju prisutnost u arktičkoj regiji, kao i da razumije zabrinutost SAD-a po pitanju potrebe sprječavanja "pretjeranog miješanja drugih aktera koji bi mogli biti i neprijateljski raspoloženi".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda
PROGNOZA ZA VIKEND

DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda

DHMZ je objavio posebno priopćenje o vremenskim uvjetima koji nas čekaju u petak i za vikend

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026