SA ZEMLJAMA MERCOSURA

Pobjeda Meloni. Odgodili su potpisivanje bitnog sporazuma

Pobjeda Meloni. Odgodili su potpisivanje bitnog sporazuma
Mega trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj. To je poraz njemačkog kancelara i velika pobjeda Meloni

Na bitnom i dramatičnom summitu EU u Bruxellesu odlučeno je da će se Ukrajini pomoći s 90 milijardi eura. To je bila i najburnija točka jer se razmatralo da se taj novac sakupi od zamrznute ruske imovine, čemu se protivila Belgija koja je tražila jamstva u obliku 'bjanko čeka', u slučaju da ih Kremlj tuži za povrat imovine koja je u Belgiji. Na kraju je odlučeno da će se 90 milijuna eura pomoći prikupiti zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica EU-a. U tome su odbile sudjelovati Mađarska, Češka i Slovačka, koje se protive daljnjem financiranju ukrajinskih ratnih planova.

Vijest da je dogovor postignut objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u 3 ujutro. 

Pregovori su trajali 15 sati, u jednom trenutku lideri EU su se povukli u sobu bez mobitela. Raspravljalo se i o drugoj bitnoj točki dnevnog reda, a to je mega trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj. Ursula von der Leyen rekla je  da  EU i Mercosur imaju tržište od 700 milijuna potrošača. Dodala je da se EU mora osloboditi od ovisnosti o drugima i da je sporazum s Mercosurom ključna stvar po tom pitanju. No potpisivanje sporazuma se odgađa. Na odgodi su inzistirale Italija i Francuska.

Odgoda o sporazumu je poraz njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je inzistirao na potpisivanju u subotu. Dogovoreno je da se talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni daje tri tjedna da predstavi sporazum poljoprivrednicima u svojoj zemlji. Merz je rekao da je ratifikacija sporazuma ključna za osiguranje budućeg gospodarskog rasta Njemačke, najvećeg gospodarstva Europske unije. Von der Leyen trebala je otputovati u Brazil u subotu i potpisati ugovor. Na sad od toga neće biti ništa. 

- Razgovarala sam s brazilskim predsjednikom Lulom da Silvom i rekla sam mu da nisam protiv sporazuma, već da samo tražim vrijeme da uvjerim talijanske poljoprivrednike da to neće biti loše za njih - rekla je Meloni.
 

