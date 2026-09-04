Giorgia Meloni oborila rekord: njezina vlada najdulje je neprekidno na vlasti u Italiji

Četrdesetdevetogodišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija, koja je bila na vlasti od 2001. do 2005. godine. Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. godine kao prva žena na čelu talijanske vlade.

Berlusconijeva druga vlada trajala je 1412 dana.

Italiju su proteklih desetljeća obilježile česte promjene vlada i politička nestabilnost. Od osnutka republike prije 80 godina zemlja je imala 68 vlada, koje su u prosjeku trajale samo oko 13 mjeseci.

Aktualna koalicija triju desnih i konzervativnih stranaka na vlasti je gotovo četiri godine.

Rekord se odnosi samo na neprekinuti mandat jedne vlade. Ako se zbroje mandati više vlada koje je vodio isti premijer, Berlusconi je i dalje ispred Meloni s više od devet godina na vlasti. Prema tom kriteriju Meloni je trenutačno na sedmom mjestu.

Meloni dugotrajnost svoje vlade predstavlja kao velik uspjeh. Njezina stranka u petak navečer planira skup u južnom lučkom gradu Bariju kako bi obilježila taj povijesni trenutak, a na skupu bi trebala govoriti i Meloni.

Kritičari joj zamjeraju da je dugotrajnost vlade pretvorila u cilj sam po sebi te upozoravaju na političku stagnaciju.