Talijanska premijerka Giorgia Meloni je u ponedjeljak nazvala "neprihvatljivima" kritike koje je američki predsjednik Donald Trump uputio papi Lavu XIV., kojeg je nazvao "užasnim u vanjskoj politici" nakon što je Lav XIV. kritizirao rat na Bliskom istoku
Giorgia Meloni stala u obranu pape i osudila Trumpove kritike: 'To nije prihvatljivo!'
"Papa je poglavar Katoličke Crkve te je ispravno i normalno za njega da poziva na mir i osuđuje sve oblike ratovanja", dodala je talijanska premijerka u priopćenju. Trump je papu u nedjelju nazvao "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike, nakon što je Lav XIV. kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.
"Papa Lav je SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", napisao je Trump u podužoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Lav XIV., poznat po pažljivom biranju riječi, istaknuo se kao otvoreni kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana koji je započeo 28. veljače, piše Reuters.
Papa je kazao da je Trumpova prijetnja ovog mjeseca o uništenju iranske civilizacije "neprihvatljiva". Također, pozvao je na "duboko promišljanje" o načinu na koji se postupa prema migrantima u Sjedinjenim Američkim Državama pod Trumpovom administracijom.
"Lav bi se trebao sabrati kao papa", napisao je Trump, dodavši kasnije novinarima da nije "veliki obožavatelj" poglavara Katoličke Crkve.
