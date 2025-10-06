Obavijesti

ZLOČIN ŠOKIRAO FRANCUSKU

Gisele Pelicot vratila se na sud: Jedan od njezinih silovatelja žalio se na osuđujuću presudu

Pelicot, 72, postala je feministička heroina i kod kuće i u inozemstvu jer se odrekla prava na anonimnost i suprotstavila se svojim okrutnim zlostavljačima na sudu, pretvorivši suđenje u ispitivanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja

Gisele Pelicot u ponedjeljak se vratila na sud kako bi se suočila s jedinim muškarcem, od njih 51, koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu vezano uz slučaj masovnog silovanja koje je šokiralo ne samo Francusku već i svijet.

Pelicot, 72, postala je feministička heroina i kod kuće i u inozemstvu jer se odrekla prava na anonimnost i suprotstavila se svojim okrutnim zlostavljačima na sudu, pretvorivši suđenje u ispitivanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

Njezin slučaj potaknuo je duboko preispitivanje vrijednosti u Francuskoj, potaknuo raspravu o tome treba li prijeći na zakon o silovanju temeljen na pristanku i potaknuo medicinsku zajednicu da produbi svoje razumijevanja napada pomoću droga za silovanje.

Pelicot nije dala nikakvu izjavu po dolasku u sudnicu i djelovala je smireno. Nekoliko desetaka ljudi čekalo je ispred sudnice s transparentima u znak podrške.

SLUČAJ POTRESAO FRANCUSKU Kći Gisele Pelicot prijavila je oca za silovanje: 'Vjerujem da me drogirao, ali nemam dokaze...'
Dominique Pelicot, koji je priznao da je drogirao svoju suprugu Gisele i tijekom gotovo desetljeća regrutirao desetke muškaraca putem interneta da je siluju dok je bila bez svijesti, osuđen je na 20 godina zatvora. Svih 50 suoptuženika također je proglašeno krivima za silovanje, pokušaj silovanja ili seksualni napad.

Među njima je i Husamettin Dogan, bivši građevinski radnik u četrdesetima koji je osuđen na devet godina zatvora zbog teškog silovanja, a koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu.

ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO FRANCUSKU Bivši suprug Gisele Pelicot neće se žaliti na presudu suda
Žalbeni sud u južnom gradu Nimesu saslušat će njegovu žalbu do srijede.

Njegova odvjetnica Sylvie Menvielle rekla je da je njezin klijent vjerovao da sudjeluje u "sladostrasnom seksu u troje" za koji u to vrijeme nije znao da Gisele Pelicot nije dala svoj pristanak te stoga nije mogao prihvatiti presudu krivnje.

"Suočio se s nekim tko je djelovao s vještinom izvanredne manipulacije i perverzije", rekla je Menvielle, aludirajući na Dominiquea Pelicota.

U francuskom kaznenom pravu, namjera je ključna u procjeni krivnje.

